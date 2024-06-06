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Zerox852
Truke представила беспроводные наушники BTG Ultra с временем автономной работы до 60 часов
Truke BTG Ultra удивляют не только продолжительным временем автономной работы, но и низкой ценой 1 100 рублей.

Производитель техники Truke представил в Индии свои новые игровые беспроводные наушники BTG Ultra. Новые наушники предлагают множество функций, которые делают их привлекательными для геймеров любого уровня.

BTG Ultra оснащены режимом "Боевой режим" Truke, который оптимизирует игровой процесс благодаря сверхнизкой задержке в 40 мс. Это обеспечивает быстрый отклик на действия в игре и позволяет распознавать звуки с большей точностью.

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Одной из ключевых особенностей BTG Ultra является технология быстрой зарядки RapidPower, которая обеспечивает до 10 часов игрового процесса всего за 10 минут зарядки. Большая батарея кейса обеспечивает время автономной работы до 60 часов, что позволяет использовать наушники в течение нескольких дней без подзарядки.

BTG Ultra используют технологию Truke 360 Spatial Audio, которая обеспечивает объёмное и живое звучание. Наушники поддерживают кодеки SBC и AAC, а также оснащены 13-миллиметровыми титановыми драйверами, что гарантирует чёткую и детализированную передачу звука.

Для обеспечения связи в наушниках используется технология Quad Mic PureVoice ENC, которая включает в себя четыре микрофона и улучшенное шумоподавление.

BTG Ultra также имеют степень защиты IPX5 от воды и пота, что делает их устойчивыми к любым погодным условиям и позволяет использовать их во время тренировок. Технология мгновенного сопряжения 1Step с Bluetooth 5.4 обеспечивает быстрое и стабильное подключение к устройствам. Наушники поддерживают голосовых помощников, таких как Siri и Google Assistant, что позволяет управлять музыкой, проверять уведомления и управлять устройствами без помощи рук.

Truke BTG Ultra доступен наофициальном сайте Truke по цене 1099 рупий (примерно 1 100 рублей). Наушники доступны в двух цветах: чёрный металлик и мятный туман. На наушники распространяется 12-месячная гарантия.

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