OPPO заключила стратегические контракты с Google, Microsoft и MediaTek для ускорения внедрения новых технологий в свои смартфоны.

Oppo решительно нацелена на интеграцию искусственного интеллекта в свои смартфоны, чтобы предоставить миллионам пользователей доступ к функциям ИИ. Компания объявила о планах внести более 100 генеративных функций ИИ во все свои смартфоны к концу 2024 года, чтобы охватить около 50 миллионов пользователей.

Для достижения этой амбициозной цели Oppo создала специальный центр исследований и разработок ИИ в Шэньчжэне. Центр сосредоточен на ключевых областях ИИ, таких как обработка изображений, компьютерное зрение и обработка естественного языка. Oppo подчёркивает важность конфиденциальности данных пользователей, обещая не использовать их для обучения моделей ИИ и внедряя строгие меры безопасности данных.

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Oppo заключила стратегические контракты с Google, Microsoft и MediaTek, чтобы ускорить развитие и внедрение ИИ в свои устройства.

Семейство больших языковых моделей (LLM) Google Gemini будет интегрировано во флагманские телефоны Oppo, предлагая функции, такие как AI Writer и AI Recording Summary. AI Writer поможет пользователям создавать тексты, проверять грамматику и переводить тексты на разные языки. AI Recording Summary эффективно осуществляет резюмирование записей встреч и подкастов, выделяя ключевые моменты.

Microsoft делится своим опытом в области преобразования голоса и текста. Пользователи получат доступ к Microsoft Fast Transcription для быстрой транскрипции аудиозаписей и взаимодействию с голосовым помощником с помощью Neural TTS. Oppo и Microsoft также совместно разрабатывают Desktop Copilot, который позволит пользователям создавать контент, переводить тексты и искать информацию на своих смартфонах через подключенный компьютер.

Сотрудничество с MediaTek сосредоточено на оптимизации аппаратного обеспечения. Чипсеты со специальными процессорами ИИ (NPU) разрабатываются для обеспечения плавной работы и эффективной обработки ИИ. Также создаются специальные платформы ИИ, чтобы использовать сильные стороны MediaTek и реализовать уникальные функции ИИ на устройствах Oppo.

Oppo считает, что переход на смартфоны с ИИ - это долгосрочная тенденция, которая изменит мобильный рынок.

Oppo делает решительные шаги в направлении интеграции ИИ в свои устройства, чтобы предоставить пользователям доступ к инновационным функциям и улучшить опыт использования смартфонов.