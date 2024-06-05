ASUS ProArt PZ13 предлагает потенциальным покупателям высокопроизводительный процессор и экран с точной цветопередачей.

ASUS представляет новый ноутбук ProArt PZ13, конкурента Microsoft Surface Pro, который обещает высокую производительность и удобство использования как отдельного планшета, так и в комбинации с клавиатурой и подставкой. Ноутбук отличается мощным железом, ярким OLED-экраном и интеграцией функций искусственного интеллекта.

ASUS ProArt PZ13 имеет тонкий и лёгкий дизайн с толщиной всего 9 мм и весом 0,85 кг. Ноутбук также обладает защитой от пыли и воды по стандарту IP52 и сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810H на прочность.

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ProArt PZ13 оснащён 13,3-дюймовым OLED-экраном Lumina с разрешением 3K. Он поддерживает технологию Dolby Vision для ярких и контрастных цветов, а также имеет частоту обновления изображения 60 Гц, 100-процентную цветовую гамму DCI-P3 и время отклика 0,2 мс. Дисплей сертифицирован Pantone и VESA DisplayHDR 500 True Black для высокого качества изображения и глубокого чёрного цвета.

В сердце ProArt PZ13 лежит процессор Snapdragon X с TDP до 20 Вт, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD-накопителем ёмкостью до 1 ТБ. Планшет также оснащён специальным чипсетом AI с производительностью до 45 TOPS, который обеспечивает ряд функций искусственного интеллекта, включая живые субтитры, соавтора, а также приложения для авторов StoryCube и CapCut.

ProArt PZ13 оснащён аккумулятором ёмкостью 70 Втч, который обеспечивает длительное время работы. Варианты подключения включают два порта USB 4.0, WiFi7 и устройство чтения SD карт.

ASUS ProArt PZ13 поступит в продажу в третьем квартале текущего года. Цены будут объявлены ближе к запуску продаж.