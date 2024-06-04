Xiaomi Redmi Bluetooth Speaker предлагает покупателям достойное звучание и стильный дизайн по привлекательной цене 1 300 рублей.

Xiaomi официально объявила о старте продаж новой портативной колонки Redmi Bluetooth в Китае 14 июня. Новинка доступна для предварительного заказа по цене всего 99 юаней (примерно 1 300 рублей).

Новая колонка Redmi Bluetooth имеет стильный дизайн с отделкой из сетчатой ткани и мягкого резинового материала. Она доступна в трёх цветовых вариантах исполнения: зелёном, чёрном и оранжевом. Колонка обладает защитой от пыли и воды по стандарту IP67, что делает её пригодной для использования на открытом воздухе даже в дождливую погоду. Для удобства переноски на колонке имеется ремень для подвешивания.

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Redmi Bluetooth Speaker имеет двухблочную акустическую конфигурацию с 1,5-дюймовым основным динамиком, обеспечивая чистый и яркий звук с мощными басами. Новинка позволяет соединить две колонки вместе для более широкого и глубокого стереозвучания. Для подключения используется Bluetooth 5.3.

В Redmi Bluetooth Speaker встроен аккумулятор большой ёмкости, который обеспечивает до 5 часов воспроизведения музыки на одной зарядке. Для зарядки используется порт Type-C.

На начальном этапе продаж 14 июня на JD.com будет доступен только чёрный вариант колонки. Зеленый и оранжевый варианты появятся в продаже 2 и 15 июля соответственно.

Redmi Bluetooth Speaker - это достойная портативная колонка с защитой от пыли и воды по очень привлекательной цене. Она отлично подходит для прослушивания музыки на открытом воздухе, в домашней атмосфере или во время путешествий.