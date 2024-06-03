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Zerox852
Titan Army представила новый игровой монитор N27SKC с частотой обновления 240 Гц
Titan Army N27SKC предлагает потенциальным покупателям отличное соотношение цены и качества.

Этот 27-дюймовый изогнутый монитор с разрешением 1080p и частотой обновления 240 Гц предлагает отличное соотношение цены и качества для игроков с ограниченным бюджетом.

N27SKC оснащён панелью HVA с кривизной 1500R, что обеспечивает более захватывающее погружение в мир игр. Монитор имеет разрешение 1920×1080 пикселей, статический коэффициент контрастности 3000:1, время отклика 1 мс и яркость 300 нит. Он также охватывает широкий цветовой диапазон, включая 85% DCI-P3, 99% sRGB, 85% Adobe RGB и 85% NTSC, что обеспечивает насыщенные и яркие цвета.

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N27SKC поддерживает частоту обновления изображения 240 Гц, что обеспечивает плавную картинку без разрывов и задержек даже в динамичных играх. Монитор также совместим с технологиями AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync, что устраняет разрывы и зависания изображения, делая игровой процесс плавным и комфортным.

N27SKC имеет стильную красную подсветку сзади, что добавляет яркости игровой системе. Подставка монитора поддерживает регулировку наклона для удобного положения просмотра. N27SKC оснащён двумя портами HDMI 2.0, двумя портами DP 1.4 и аудиоинтерфейсом 3,5 мм, что обеспечивает широкие возможности подключения.

Titan Army N27SKC оснащён режимом защиты глаз от синего света и технологией затемнения постоянного тока без мерцания, что снижает нагрузку на глаза во время продолжительной работы за монитором. Новинка также предлагает углы обзора 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали.

N27SKC поддерживает два режима разделения экрана PIP/PBP, что позволяет одновременно подключать два устройства и отображать их в конфигурации левого/правого окна или с наложением окон, повышая производительность при многозадачности.

Titan Army N27SKC доступен в розничных магазинах Китая по цене 890 юаней (примерно 11 250 рублей).

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