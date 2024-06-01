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Zerox852
Sony представила новую Bluetooth-колонку ULT FIELD 1 с временем работы до 12 часов
Bluetooth-колонка от Sony предлагает сочетание стильного дизайна и функциональности по цене от 11 000 рублей.

Sony представила новую портативную Bluetooth-колонку ULT FIELD 1, которая отличается мощным басом и прочной конструкцией. Эта колонка идеально подходит для любителей музыки, которые ищут качественный звук и удобство в одном устройстве.

ULT FIELD 1 имеет стильный дизайн и доступна в четырёх цветовых вариантах исполнения: бежевый, чёрный, лесной серый и оранжевый. Регулируемый ремешок позволяет удобно носить колонку с собой. Она оснащена двухполосной системой динамиков - среднечастотный и высокочастотный блоки отвечают за разные частотные диапазоны, что обеспечивает плавный и естественный звук.

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Sony использовала собственную настройку DSP (Digital Signal Processing) для усиления низкочастотного выходного сигнала, сохраняя при этом чёткость воспроизведения вокала. Благодаря этому ULT FIELD 1 обеспечивает мощный бас и богатый звук. Для дополнительной настройки звучания можно использовать приложение Music Center, которое позволяет регулировать эквалайзер и настраивать стереорежим.

ULT FIELD 1 имеет степень защиты от пыли и воды IP67, что делает её устойчивой к неблагоприятным погодным условиям. Она также устойчива к ржавчине и ударам. Колонка может работать до 12 часов при громкости 50% и включённом режиме ULT.

Также новинка поддерживает Bluetooth 5.3 для стабильного и быстрого соединения и имеет возможность создать стереорежим с двумя колонками ULT FIELD 1. К тому же она получила встроенный микрофон для качественных телефонных разговоров с подавлением эха.

Sony ULT FIELD 1 продаётся в Китае по цене 899 юаней (примерно 11 тыс.рублей).

Новая Bluetooth-колонка от Sony предлагает отличное сочетание мощного звука, стильного дизайна и функциональности по привлекательной цене.

#sony #портативная колонка #bluetooth-колонка #ult field 1
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