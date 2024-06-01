Ninebot C85c и C80c предлагают широкий набор функций и простоту в управлении.

Компания Ninebot представила в Китае две новых модели электромопедов – C85c и C80c, которые дополняют серию Ninebot C. Эти инновационные и стильные мопеды предназначены для динамичных городских передвижений и обеспечивают комфортную и безопасную поездку.

Ninebot C85c/C80c отличаются футуристичным дизайном, вдохновлённым НЛО. Полупрозрачная передняя панель со светодиодными линиями придаёт им неповторимый вид. Модели доступны в нескольких цветовых комбинациях, таких как кристально-розовый, углеродно-зеленый и ультрачистый серый. Дополнительно электромотоциклы поддерживают световые эффекты RGB и оснащены системой защиты от кражи с тройным позиционированием.

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C85c и C80c оснащены интеллектуальной системой вождения Ridy Fun Air, которая предоставляет пользователям широкий спектр функций для комфортной и безопасной езды. К ним относится интеллектуальный центральный пульт управления с большим экраном, который позволяет управлять музыкой, навигацией и приёмами звонков; система контроля устойчивости движения на неровных поверхностях и система контроля тяги TCS, обеспечивающая устойчивость движения даже в экстремальных ситуациях.

C85c оснащён углеродно-кристаллической батареей (свинцово-кислотной) мощностью 72 В, 22 Ач и обеспечивает запас хода 72 км. Максимальная скорость – 52 км/ч.В то время как C80c оснащается углеродно-кристаллической батареей мощностью 60 В, 22 Ач, имеет запас хода 64 км. Максимальная скорость – 47 км/ч.

Обе модели оснащены передними и задними дисковыми тормозами (у C80c задние тормоза барабанные), пятиуровневым регулируемым задним амортизатором и комфортным сиденьем. Модели поддерживают разблокировку без ключа и обновление программного обеспечения по беспроводной сети (OTA).

Стартовая цена Ninebot C85c составляет 5399 юаней (примерно 67 000 рублей). Цена C80c пока не объявлена. Ninebot C85c доступен на розничных платформах в Китае.