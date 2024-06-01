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Zerox852
FAW представила новый компактный электромобиль Bestune Pony по цене 340 000 рублей
FAW Bestune Pony предлагает потенциальным покупателям достаточный запаса хода и широкий набор функций.

Китайская компания FAW представила новый компактный электромобиль Bestune Pony, который стал первым микроэлектромобилем под брендом Bestune. Pony предназначен для городских поездок и предлагает доступную альтернативу популярному Hongguang MINI от Wuling Motor.

Bestune Pony отличается компактными размерами и привлекательным дизайном. Четыре фары, закрытая решетка радиатора и яркая окраска заметно выделяют его на дороге. Автомобиль имеет трехдверную конфигурацию и вмещает четыре человека.

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Bestune Pony получил задний электродвигатель мощностью 20 кВт и крутящим моментом 85 Нм, литий-железо-фосфатную батарею с запасом хода от 122 и до 170 км в зависимости от версии. Новинка имеет компактные размеры: 3000 x 1510 x 1630 мм, колесная база 1953 мм.

В салоне Bestune Pony установлена 7-дюймовая ЖК-панель приборов и рулевое колесо с двойными спицами. На центральной консоли расположены несколько физических кнопок и ручка переключения передач. В комплект входят задний парковочный радар, интерфейс USB, Bluetooth и сигнализация.

Стоимость FAW Bestune Pony варьируется в зависимости от цвета, причём самым дешёвым вариантом является Jasmine White. Стартовая цена составляет 26 900 юаней (примерно 340 000 рублей).

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