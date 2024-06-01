Помимо полнометражного фильма от Warner Bros и Legendary, поклонники Minecraft ожидают мультсериал по игре от Netflix.

Мир Minecraft, известный своими блочными приключениями и безграничными возможностями, готов покорить новые высоты. Поклонники игры с нетерпением ждут два ожидаемых проекта: мультсериал Netflix и полнометражный фильм Warner Bros.

Netflix готовит увлекательный мультсериал по Minecraft, обещающий интересные приключения в любимом квадратном мире. Сюжет сериала будет оригинальным и включает новых персонажей, отличающихся от уже знакомых игрокам героев. Создатели обещают яркую компьютерную анимацию и захватывающие истории. Над проектом работает канадская студия WildBrain, известная своими успешными сериалами для Netflix, такими как «Sonic Prime» и «Carmen Sandiego». Дата релиза пока не раскрыта.

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В то же время Mojang, шведский разработчик Minecraft, совместно с Warner Bros и Legendary работает над полнометражным фильмом по игре. Премьера фильма запланирована на 4 апреля 2025 года. В фильме примут участие известные актеры: Джек Блэк и Джейсон Момоа, что делает фильм ещё более ожидаемым событием для поклонников Minecraft.

Новости о мультсериале на Netflix появились в момент, когда Minecraft отмечает своё 15-летие. Игра, вышедшая в 2009 году, продолжает захватывать миллионы игроков по всему миру. Ежемесячно в Minecraft играют более 140 миллионов человек. Такой популярности способствует бесконечные возможности игры: создание миров, постройка зданий, прохождение приключений и создание собственных модов.

В целом, Minecraft готов взять штурмом новые горизонты. Мультсериал на Netflix и полнометражный фильм Warner Bros обещают дать поклонникам новый взгляд на любимый мир, расширить его границы и вдохновить на новые приключения.