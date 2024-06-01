Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
NIU выпустила электрический мопед N Play с круиз-контролем и запасом хода до 65 км
NIU N Play предлагает покупателям комфорт при езде и ряд интеллектуальных функций по цене 50 000 рублей.

Компания NIU, известная своими электрическими скутерами, представила новый доступный электрический мопед N Play, ориентированный на китайский рынок. Модель N Play выделяется привлекательной ценой и богатым набором функций, что делает его привлекательным вариантом для тех, кто ищет экономичный и экологичный транспорт.

N Play оснащается мощным электродвигателем мощностью 1200 Вт и крутящим моментом 112 Нм. Это обеспечивает динамичное ускорение и развитие максимальной скорости в 52 км/ч. Мопед получил свинцово-кислотный аккумулятор напряжением 72 В и емкостью 23 Ач, что обеспечивает номинальный пробег до 65 км на одном заряде.

реклама

Новинка имеет широкое сиденье (58 см), отсек для хранения под сиденьем объёмом 20 литров и двухрычажную раму, что делает его комфортным для поездки на короткие и средние расстояния. Мопед предлагается в трёх цветовых вариантах исполнения: матово-белом, матово-сером и матово-черном. Он получил спортивные шины шириной 90/90-12 и полностью светодиодную систему освещения, включающую светодиодные фары, встроенные задние фонари и высоко расположенные указатели поворота.

N Play обладает рядом интеллектуальных функций, делающих его более удобным в использовании; так, например он получил круиз-контроль, который позволяет установить желаемую скорость и отпустить руль. Система помощи при толкании помогает осуществить первый толчок при старте. Система помощи при движении задним ходом обеспечивает безопасное и удобное движение задним ходом. Сенсорный ключ Bluetooth позволяет управлять мотоциклом с помощью смартфона. Функция распознавания боковой подставки автоматически выключает мотор, когда мотоцикл находится на боковой подставке.

NIU N Play предлагается по цене 4047 юаней (примерно 50 тыс.рублей), что делает его одним из самых доступных электрических мотоциклов на рынке. Модель продаётся на розничных платформах в Китае, таких как JD.com. Точная информация о доступности и ценах за пределами Китая пока отсутствует.

В целом, NIU N Play представляет собой привлекательное решение для тех, кто ищет доступный и практичный электрический мотоцикл для поездки на короткие расстояния. Он оснащён мощным двигателем, комфортным сиденьем и богатым набором интеллектуальных технологий.

#niu #n play #мопед #электрический мопед
+
Написать комментарий (0)
NIU анонсировала новые электросамокаты KQi 300P и KQi 300X с дальностью до 60 км
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

c 29 мая по 31 мая 2024 забанено более 500 000 аккаунтов Steam
+
Российские операторы связи жалуются на запрет размещения базовых станций вблизи жилых домов
5
Видеокарты RX 7000 оказались непригодны для игр с ультра настройками и трассировкой лучей в 2К
21
Еще 5 телефонов Xiaomi получат обновление HyperOS
2
Концерн «Калашников» представил беспилотник «Легионер-Е33К» с электрическим двигателем
+
Рolitico: Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории РФ, но с большим нюансом
1
В GSMArena сравнили смартфоны Poco F6 и Poco F6 Pro
+
Солнечная энергия вскоре может использоваться для получения тепла для нужд промышленности
2
Энтузиасты создали специальную платформу для полного погружения у игру World of Tanks
3
Илон Маск обвинён в инсайдерской торговле на сумму свыше 7,5 млрд долларов
+
Samsung выпускает обновление One UI 6.1 ещё для одной модели смартфона среднего класса
1
Европа закупает рекордное количество российских металлов
1
TWZ: израильские ракеты "Тамир" для ВС США – ключ к борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами
+
MediaTek выпускает Dimensity 7300 и 7300X с поддержкой складных дисплеев
+
Главком ВСУ поблагодарил американского генерала за испытание военной техники в «реальных боевых условиях»
3
Россия предупреждает о "неприятных последствиях" для Запада за поставки Украине дальнобойного оружия
2
Сладков: Танк «Валера» станет образцом для промышленного производства «царь-мангалов»
1
Выпущенный на прошлой неделе GPT-4o уже доминирует в рейтингах моделей ИИ
+
OnePlus готовится представить новые умные часы с номером OPWW234
1
General Motors рассчитывает сделать возрождённый Chevrolet Bolt самым доступным электромобилем на рынке США
+

Популярные статьи

Обзор трех потенциальных фильмов-"блокбастеров", которые вышли в 2024 году
4
О блокировке аккаунтов Steam апрель-май 2024 - пруфы и доказательства
19
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
46
ТОП-5 мониторов для киберспорта — рейтинг 2024 года
11
GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
11
Влияние виртуализации и целостности памяти на FPS в PUBG
20
Итоги State of Play 2024: Sony опять никого не впечатлила
1
Почему Китай не будет резко девальвировать юань — мнение эксперта
2
FT: Небесный "зонтик" НАТО в Восточной Европе настолько дырявый, что его, по сути, не существует
5
Япония намерена занять треть мирового рынка программно-определяемых автомобилей
4

Сейчас обсуждают

inchaos75
17:27
Беру Palit уже лет 10, но только серию JetStream, были и AMD (580, 5700), с выходом 2000-й серии перешел на NVidia. Норм контора, при этом дешевле чем Асусы и МСИ и Гиги. При замене на новую карту ста...
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
komatoz2000
17:24
DLSS+ генератор кадров от AMD проверил на своей 3080TI. Разницы в качестве с генератором кадров от АМД и без оного не заметил, прирост в 4к на ультрах составил порядка плюс 20 кадров в секунду! яфш...
Технологии AMD и Nvidia можно одновременно использовать в Ghost of Tsushima
Кызахстанчево
17:23
Вообще смех вокруг этого всего ии, раньше всякие говорилки были и никто внимания не обращал, а тут помешались болваны :D
Российский ИИ-сектор наращивает вычислительные мощности вопреки санкциям
dimkahon
17:18
А с чего ему устаревать? Потому что надо новый сокет продать?
AMD готовит процессоры Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5700XT для АМ4
swr5
17:09
Единственный адекватный производитель процессоров для десктопа без этих ущербных малых ядер.
Названы предполагаемые цены процессоров AMD Ryzen 9000 для настольных ПК
Сергей Якупов
17:05
Откуда они интересно? Аспиранты какие нибудь?
Выпущен бюджетный смартфон Realme C63 с чипсетом UNISOC T612 SoC
Зю
17:04
Так оно и работает, один дурак что-то сказал, а другие начинают повторять.
AMD выпустит 2 новых процессора Ryzen на сокете АМ4, спустя более 7 лет после его появления на рынке
Alex Z
17:01
сериал лучше первой версии во всем кроме ГГ. такую тупую свинью нашли на роль наглоsuckса
Обзор сериала Сёгун
Darius
16:55
Этот БП у меня https://www.bequiet.com/ru/powersupply/1280 Предохранитель есть https://ru.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-3050-GAMING-X-8G#Corepipe-href И кто бы говорил про бомжесборку, когда я к...
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
Дмитрий Малинин
16:53
АМД наносит удар Интелу, Интел закупается новейшими сканерами литографии и готовит ответочку!
Названы предполагаемые цены процессоров AMD Ryzen 9000 для настольных ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем