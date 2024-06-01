NIU N Play предлагает покупателям комфорт при езде и ряд интеллектуальных функций по цене 50 000 рублей.

Компания NIU, известная своими электрическими скутерами, представила новый доступный электрический мопед N Play, ориентированный на китайский рынок. Модель N Play выделяется привлекательной ценой и богатым набором функций, что делает его привлекательным вариантом для тех, кто ищет экономичный и экологичный транспорт.

N Play оснащается мощным электродвигателем мощностью 1200 Вт и крутящим моментом 112 Нм. Это обеспечивает динамичное ускорение и развитие максимальной скорости в 52 км/ч. Мопед получил свинцово-кислотный аккумулятор напряжением 72 В и емкостью 23 Ач, что обеспечивает номинальный пробег до 65 км на одном заряде.

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Новинка имеет широкое сиденье (58 см), отсек для хранения под сиденьем объёмом 20 литров и двухрычажную раму, что делает его комфортным для поездки на короткие и средние расстояния. Мопед предлагается в трёх цветовых вариантах исполнения: матово-белом, матово-сером и матово-черном. Он получил спортивные шины шириной 90/90-12 и полностью светодиодную систему освещения, включающую светодиодные фары, встроенные задние фонари и высоко расположенные указатели поворота.

N Play обладает рядом интеллектуальных функций, делающих его более удобным в использовании; так, например он получил круиз-контроль, который позволяет установить желаемую скорость и отпустить руль. Система помощи при толкании помогает осуществить первый толчок при старте. Система помощи при движении задним ходом обеспечивает безопасное и удобное движение задним ходом. Сенсорный ключ Bluetooth позволяет управлять мотоциклом с помощью смартфона. Функция распознавания боковой подставки автоматически выключает мотор, когда мотоцикл находится на боковой подставке.

NIU N Play предлагается по цене 4047 юаней (примерно 50 тыс.рублей), что делает его одним из самых доступных электрических мотоциклов на рынке. Модель продаётся на розничных платформах в Китае, таких как JD.com. Точная информация о доступности и ценах за пределами Китая пока отсутствует.

В целом, NIU N Play представляет собой привлекательное решение для тех, кто ищет доступный и практичный электрический мотоцикл для поездки на короткие расстояния. Он оснащён мощным двигателем, комфортным сиденьем и богатым набором интеллектуальных технологий.