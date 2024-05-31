Новые наушники Solo Buds имеют минималистичный дизайн и прекрасное качество звучания.

Beats представляет новую модель беспроводных наушников Solo Buds, которая обещает мощный звук в компактном и стильном дизайне.

Solo Buds отличаются самым маленьким корпусом среди всех наушников Beats, что делает их идеальными для длительного прослушивания музыки и они не доставляют дискомфорта даже при активном образе жизни. Эргономичные сопла и вентиляционные отверстия, вырезанные лазером, обеспечивают удобную посадку и минимизируют давление на уши, что делает Solo Buds удобными при длительном ношении.

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Четыре размера вкладышей (XS, S, M, L) позволяют выбрать идеальный размер для каждого пользователя, что обеспечивает надёжную и комфортную посадку, оптимальное шумоподавление и индивидуальное звучание.

Двухслойные преобразователи обеспечивают широкий динамический диапазон и минимальные искажения на всех частотах. Встроенные микрофоны с усовершенствованными алгоритмами шумоподавления обеспечивают чистое качество разговора.

Solo Buds оснащены технологией Bluetooth класса 1, которая обеспечивает расширенный радиус действия для стабильного соединения с минимальной потерей сигнала. Многофункциональная кнопка «b» позволяет управлять музыкой, отвечать на звонки или активировать голосовым помощником.

Solo Buds обеспечивают самое длительное время воспроизведения среди всех наушников Beats: в общей сложности 18 часов воспроизведения. Входящий в комплект чехол позволяет легко заряжать наушники с помощью кабеля USB-C. Технология Fast Fuel обеспечивает 1 час воспроизведения всего за 5 минут зарядки.

Solo Buds выпускаются в четырёх стильных цветах: матовый чёрный, штормово-серый, пурпурный и кристально-красный, что позволяет выбрать вариант на любой вкус.