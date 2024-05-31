AGON 27G2ZN3/BK предлагает высокое качество и плавное изображение по цене 24 000 рублей.

Производитель техники под брендом AOC представляет новый игровой монитор AGON GAMING 27G2ZN3/BK, который обещает высококачественные функции по доступной цене, что делает его идеальным выбором для геймеров.

27-дюймовый монитор AGON GAMING 27G2ZN3/BK оснащён панелью Fast VA с матовым покрытием, что позволяет уменьшить блики на экране и обеспечивает более комфортный геймплей в любых условиях освещения.

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Монитор может похвастаться высокой частотой обновления изображения 280 Гц и разрешением Full HD 1080p (1920 x 1080), что обеспечивает плавную и чёткую картинку в динамичных играх.

Быстрое время отклика 1 мс GtG и 0,5 мс MPRT минимизирует размытие изображения при движении, что делает геймплей более реалистичным и позволяет быстрее реагировать на действия в игре.

Технология Adaptive-Sync отвечает за синхронизацию частоты обновления монитора с частотой кадров видеокарты, что минимизирует разрывы экрана и делает использование монитора более плавным и комфортным.

Новинка также обеспечивает высокую точность цветопередачи, охватывая 92,2% цветового пространства DCI-P3 и достигая максимальной яркости 300 нит, что делает цвета более живыми и насыщенными.

В конструкцию монитора входит регулируемая подставка с возможностью регулировки поворота, наклона и высоты, что делает её универсальной для различных конфигураций стола. Монитор также совместим с креплением VESA размером 100 x 100 мм для тех, кто предпочитает крепить свои экраны на стену.

Для подключения монитор оснащён разъёмом 3,5 мм, одним портом DisplayPort 1.4 и двумя портами HDMI 2.0, что позволяет подключать различные устройства и игровые системы.

Таким образом, AGON GAMING 27G2ZN3/BK — это отличный выбор для геймеров, которые ищут баланс между производительностью и доступностью, не жертвуя качеством изображения и комфортом геймплея. Новинку можно приобрести в Еврозоне по цене 239 евро (24 000 рублей).