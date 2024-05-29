BYD Qin L DM-i удивляет своей экономичностью и предлагаемыми функциями по цене от 1,25 млн рублей.

BYD, известная своим лидерством в сфере электромобилей, представила на рынке новый гибридный седан Qin L DM-i, который отличается не только стильным дизайном и современными технологиями, но и впечатляющей экономичностью и прогрессивной гибридной системой DM пятого поколения.

Qin L DM-i является первым автомобилем BYD, оснащённым этой инновационной гибридной системой, которая обеспечивает самый высокий в мире термический КПД двигателя (46,06%) и самый низкий расход топлива (2,9 л/100 км), что делает его одним из самых экономичных автомобилей на рынке.

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Внешний вид Qin L DM-i отражает современный дизайн BYD с смелой передней решёткой, острыми светодиодными фарами, напоминающими «хрусталь дракона», и спортивным силуэтом фастбэк. В интерьере автомобиля доминирует ориентированная на водителя кабина с большим экраном центральной консоли (доступен в размерах 12,8 или 15,6 дюйма) и многофункциональным рулевым колесом, что обеспечивает удобное управление и информативность. Модели в максимальной комплектации могут похвастаться дополнительными функциями комфорта, такими как электрическая регулировка сидений, вентиляция и обогрев сидений.

Qin L DM-i оснащён подключаемой гибридной системой, которая сочетает в себе бензиновый двигатель объемом 1,5 л и электродвигатель. В сочетании с технологией литий-железо-фосфатных аккумуляторов BYD, что обеспечивает потенциальный комбинированный запас хода до 2100 километров.

Водители могут выбирать между двумя вариантами аккумуляторов в зависимости от своих потребностей: аккумулятор меньшей ёмкости, обеспечивающий запас хода на чисто электрической энергии 80 км, или аккумулятор большего размера, увеличивающий этот запас хода до 120 км (оба показателя основаны на условиях CLTC).

Qin L DM-i, впечатляющее сочетание эффективности, технологий и стиля, доступен в пяти комплектациях по цене от 99 800 юаней (примерно 1 250 000 рублей).