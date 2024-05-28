Функция автономного позиционирования использует сетевую технологию Huawei «Search» для поддержания связи через другие устройства Huawei поблизости.

Компания Huawei представила свою новую модель детских умных часов - Children’s Watch 5 New Xingyao Edition. Основное внимание уделено безопасности и коммуникациям, обеспечивая интересный функционал, такой как автономное позиционирование, высококачественные видеозвонки и долговременную работу аккумулятора. Эти инновации последовали за успешным запуском Children's Watch 5 Pro.

Children’s Watch 5 Xingyao Edition предлагает функцию автономного позиционирования, обеспечивающую постоянную доступность данных о местоположении, даже при отсутствии сотовой связи. Эта технология использует сеть Huawei "Search" для поддержания связи через другие устройства Huawei в окружении, повышая безопасность детей.

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Система позиционирования AI Children's Watch 5 Xingyao Edition включает алгоритм NLP Huawei и несколько картографических источников для точного отслеживания местоположения. Она обеспечивает покрытие более чем 5000 общественных мест, записывает маршруты перемещения и позволяет родителям устанавливать зоны безопасности.

Улучшенная возможность коммуникации предоставляет видеозвонки в хорошем качестве между часами и другими устройствами, такими как смартфоны и планшеты. Дети могут добавлять друзей через специальные версии WeChat и QQ, а родители контролировать контакты для безопасного общения.

Children’s Watch 5 Xingyao Edition оснащены аккумулятором ёмкостью 800 мАч с быстрой зарядкой, классом водонепроницаемости IPX8 и различными удобными функциями, такими как платёжный QR-код, образовательные приложения и функции безопасности. Все это представлено в ярких цветах с корпусом из механического сплава и комфортным силиконовым ремешком. Цена часов составляет 598 юаней (примерно 7 500 рублей).