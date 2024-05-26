VT3 PRO MAX – мышь, которая обещает непревзойденную точность и скорость

Компания Rapoo, известная своими качественными периферийными устройствами, объединила усилия с Pixar, чтобы создать новую линейку высокопроизводительных игровых мышей. Лидером этой линейки стала VT3 PRO MAX – мышь, которая обещает непревзойденную точность и скорость.

VT3 PRO MAX оснащена специально разработанным оптическим сенсором PixArt 3950 Ultimate, который отличается регулируемым расстоянием отрыва, разрешением 30 000 точек на дюйм и независимой чувствительностью по осям X/Y. Это позволяет игрокам настроить мышь под свой стиль игры и обеспечить максимальную точность управления.

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Для обеспечения стабильного и быстрого соединения мышь оснащена чипом Realtek, который поддерживает как проводное, так и беспроводное соединение (беспроводное соединение будет доступно в будущем обновлении). Скорость передачи данных составляет 8K, что обеспечивает быструю и плавную реакцию мыши на действия игрока.

Для игроков, ищущих более доступный вариант, Rapoo предлагает VT3 Pro, которая оснащена сенсором PixArt 3398. Обе мыши предназначены для правшей с руками среднего размера и обещают комфортное и удобное использование.

Конкретные даты запуска и цены на периферийные устройства пока не раскрыты, но учитывая, что предыдущие модели Rapoo VT1 PRO/Air MAX с тем же сенсором PixArt 3950 стояли 299 юаней (примерно 4 000 рублей), можно ожидать, что новые мыши будут иметь сопоставимую стоимость.