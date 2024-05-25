Монитор предлагает потенциальным покупателям впечатляющие характеристик и все передовые функции.

Lecoo суббренд Lenovo представил новый игровой монитор K2739GQL на китайском рынке с внушительными характеристиками. Монитор обладает 27-дюймовым дисплеем Fast-IPS с разрешением 2560×1440, что обеспечивает яркое и чёткое изображение для самых требовательных геймеров. Одним из ключевых преимуществ K2739GQL является его потрясающая частота обновления изображения в 360 Гц и время отклика всего 1 мс, что позволяет минимизировать задержку и исключить размытие во время динамичных игровых сессий.

Новинка также предлагает высокую яркость 400 нит и статический коэффициент контрастности 1000:1, обеспечивая реалистичное отображение цветов и глубокие чёрные оттенки. С поддержкой глубины цвета 10 бит, K2739GQL способен воспроизводить более миллиарда цветов, что создаёт яркие и точные изображения.

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Помимо этого, монитор поддерживает технологии Adaptive Sync и G-Sync, предотвращая разрывы экрана, и обеспечивает HDR400 для более высокой яркости и детализации цветов. Для защиты глаз он оснащён технологией снижения уровня синего света и функцией затемнения без мерцания, снижая нагрузку на глаза при длительном использовании.

K2739GQL обладает различными опциями подключения, включая порты HDMI 2.1, DP 1.4, USB-A 3.0, USB-B 3.0 и аудиоразъем 3,5 мм, что обеспечивает удобство подключения к различным устройствам. Эргономичная подставка позволяет регулировать наклон, высоту и поворот монитора, а также есть возможность крепления на стену по стандарту VESA.

С обширными функциями и передовыми технологиями, K2739GQL от Lenovo Lecoo представляет собой высококачественный инструмент для геймеров и профессионалов, желающих получить наилучший игровой опыт с высоким качеством изображения и комфортом использования.