Проведя исследование о воздействии электромобилей на окружающую среду, Tesla пришла к выводу, что электромобили воспламеняются в 9 раз реже по сравнению с автомобилями с ДВС.

Несмотря на распространённое мнение, что электромобили часто воспламеняются, Tesla в своём последнем отчёте о воздействии на окружающую среду развеивает этот миф. Анализ показывает, что электромобили возгораются гораздо реже, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Статистика показывает, что на каждый миллиард миль пробега в США автомобили загораются почти 60 раз, при этом подавляющее большинство случаев приходится на автомобили с ДВС. Tesla утверждает, что загораются только 7 её автомобилей на миллиард миль пробега, что почти в 9 раз меньше, чем средний показатель по США.

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Однако пожары в электромобилях, хотя и редки, представляют определённые сложности для пожарных бригад. Химический состав литий-ионных аккумуляторов, используемых в электромобилях, может привести к самовозгоранию, которое очень трудно потушить обычными методами пожаротушения. Для полного тушения и охлаждения пламени батареи может потребоваться от 3000 до 8000 галлонов (11 356-30 283 литров) воды, подающейся непосредственно на батарею.

Tesla признает эту проблему и рекомендует пожарным службам иметь в распоряжении достаточный запас воды при тушении пожаров в электромобилях.

Однако пожарно-спасательные службы по всей стране активно изучают и разрабатывают новые методы тушения пожаров в электромобилях.

Одним из таких изобретений является система Rosenbauer, которая представляет собой набор сопел высокого давления, протыкающих корпус аккумуляторного блока снизу.

Это позволяет пожарным тушить аккумуляторы непосредственно изнутри, что является наиболее эффективным способом тушения горящего электромобиля.

В целом, хотя пожар в электромобилях и представляют определённые трудности, они встречаются гораздо реже, чем пожары в автомобилях с ДВС. Пожарно-спасательные службы активно изучают и разрабатывают новые методы тушения пожаров в электромобилях, что делает их более безопасными в этом отношении.