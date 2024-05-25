Пользователи, тестирующие ИИ, отозвались о некорректности ответов. Людям с депрессией ИИ предлагал сбросится с моста или приготовить пиццу с использованием клея.

Недавно Google представила новую функцию обзоров, основанную на искусственном интеллекте, которая должна стать личным помощником в поиске информации. Однако, первые отзывы пользователей вызвали некоторые недоумение. Например, при запросах о депрессии система предложила несколько шокирующих советов, включая предложение броситься с моста Золотые Ворота в Сан-Франциско. В другом случае, на вопрос о том, как исправить сыр стекающий с пиццы, ИИ рекомендовал смешать его с клеем. Хотя предложенный клей был безопасен для употребления, такие советы вызвали волну обсуждения.

По словам представителя Google, подавляющее большинство обзоров ИИ предоставляют высококачественную информацию, но иногда могут возникать необычные или смешные рекомендации из-за особенностей запросов. Google утверждает, что перед запуском новой функции проводилось тщательное тестирование, и в случае нарушений политики были бы приняты соответствующие меры.

реклама

Кроме того, компании, которые оплачивают размещение ссылок на свои сайты рядом с результатами поиска, беспокоятся о возможной потере трафика из-за новой функции обзоров ИИ. Google сообщает, что ссылки в обзорах ИИ получают больше кликов, чем обычные результаты поиска. Как такое решение компании повлияет на доходы от рекламы остаётся неясным.

Планируется, что новая функция будет внедрена сначала в США, а затем по всему миру. Google продолжает работу над улучшением системы и обещает предоставлять только качественную информацию пользователям.