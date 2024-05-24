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Zerox852
CULTSPORT представил новые смарт-часы Forge XR с 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем
CULTSPORT Forge XR предлагает покупателям множество полезных функций по крайне низкой цене 2700 рублей.

CULTSPORT Forge XR - это новейшая модель умных часов, созданная специально для любителей спорта и фитнеса. Эти часы представляют собой идеальное сочетание прочности и функциональности, идеально подходящее для активного образа жизни.

Превосходный 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей Forge XR обеспечивает яркое и чёткое отображение информации при любом освещении. Металлический корпус часов включает в себя важные наружные датчики, такие как барометр, высотомер и компас, что делает их незаменимым аксессуаром для активных занятий на свежем воздухе.

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Одной из уникальных особенностей Forge XR является возможность совершать телефонные звонки прямо с часов через Bluetooth, используя встроенную панель набора номера. Эти часы поддерживают более 100 спортивных режимов и обладают широким спектром функций мониторинга здоровья, включая отслеживание пульса, уровня кислорода в крови, шагов, сожженных калорий и качества сна.

CULTSPORT Forge XR совместим с приложением Cultsport Watch и легко интегрируется с популярными фитнес-приложениями, такими как Strava, Google Fit и Apple Health. Благодаря встроенному аккумулятору ёмкостью 300 мАч, часы могут работать до 8 дней без необходимости подзарядки.

Эти стильные часы доступны в чёрном, зелёном, неоново-зелёном и оранжевом цветах по цене 2499 рупий (примерно 2700 рублей). Начиная с 28 мая, можно оформить предварительный заказ на Amazon.in.

#умные часы #смарт-часы #смарт-гаджет #cultsport #forge xr
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