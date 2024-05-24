Компания XMG, бренд от Schenker, представила обновлённую версию своего мощного ноутбука XMG PRO 16 Studio M24, который теперь оснащён передовым процессором Intel Core i9-14900HX 14-го поколения. Это значительное обновление, которое повышает производительность устройства на новый уровень и делает его идеальным выбором для профессионалов, работающих с ресурсоемкими приложениями.
Новое поколение процессора Intel Core i9-14900HX обеспечивает впечатляющую производительность, идеально подходящую для задач, требующих большой вычислительной мощности, таких как 3D-моделирование, видеомонтаж, разработка игр и другие профессиональные задачи.
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В дополнение к обновлению процессора, XMG PRO 16 Studio M24 получил увеличение скорости оперативной памяти до DDR5-5600, что обеспечивает ещё более высокую скорость обработки данных и плавную многозадачность. Пользователи могут выбрать между вариантами с 16 ГБ и 32 ГБ оперативной памяти.
XMG PRO 16 Studio M24 получил впечатляющий 16-дюймовый IPS-дисплей с частотой 240 Гц, покрытием 95% цветовой гаммы sRGB и калибровкой X-Rite, что обеспечивает яркие и реалистичные изображения.
Для графических задач пользователи могут выбирать между высокопроизводительными мобильными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4060 и RTX 4070 с ограничением TGP 140 Вт, которые обеспечивают плавную работу даже в самых требовательных играх и приложениях.
В плане хранения данных XMG PRO 16 Studio M24 оснащён двумя слотами PCIe 4.0 M.2, что позволяет устанавливать высокоскоростные NVMe SSD-накопители для хранения больших объёмов данных и обеспечения быстрой загрузки операционной системы и приложений.
Ноутбук также предлагает широкий набор портов для подключения различных периферийных устройств, включая Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2, 2x USB-A 3.2 Gen 1, слот для microSD, HDMI 3.2, DP 1.4, 2,5GbE и аудиоразъемы.
XMG PRO 16 Studio M24 также оснащён Wi-Fi 6E для скоростного подключения к сети, Bluetooth 5.3 для беспроводной связи с периферийными устройствами,.
XMG PRO 16 Studio M24 - это мощный и универсальный ноутбук, который идеально подходит для профессионалов, работающих с ресурсоемкими приложениями, и геймеров, которые хотят получить максимальную производительность.
Цена базовой конфигурации с RTX 4060, 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и SSD на 500 ГБ начинается от €1699 (примерно 170 000 рублей).