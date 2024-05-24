XMG PRO 16 Studio M24 предлагает покупателям впечатляющие характеристики по цене от 170 000 рублей.

Компания XMG, бренд от Schenker, представила обновлённую версию своего мощного ноутбука XMG PRO 16 Studio M24, который теперь оснащён передовым процессором Intel Core i9-14900HX 14-го поколения. Это значительное обновление, которое повышает производительность устройства на новый уровень и делает его идеальным выбором для профессионалов, работающих с ресурсоемкими приложениями.

Новое поколение процессора Intel Core i9-14900HX обеспечивает впечатляющую производительность, идеально подходящую для задач, требующих большой вычислительной мощности, таких как 3D-моделирование, видеомонтаж, разработка игр и другие профессиональные задачи.

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В дополнение к обновлению процессора, XMG PRO 16 Studio M24 получил увеличение скорости оперативной памяти до DDR5-5600, что обеспечивает ещё более высокую скорость обработки данных и плавную многозадачность. Пользователи могут выбрать между вариантами с 16 ГБ и 32 ГБ оперативной памяти.

XMG PRO 16 Studio M24 получил впечатляющий 16-дюймовый IPS-дисплей с частотой 240 Гц, покрытием 95% цветовой гаммы sRGB и калибровкой X-Rite, что обеспечивает яркие и реалистичные изображения.

Для графических задач пользователи могут выбирать между высокопроизводительными мобильными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4060 и RTX 4070 с ограничением TGP 140 Вт, которые обеспечивают плавную работу даже в самых требовательных играх и приложениях.

В плане хранения данных XMG PRO 16 Studio M24 оснащён двумя слотами PCIe 4.0 M.2, что позволяет устанавливать высокоскоростные NVMe SSD-накопители для хранения больших объёмов данных и обеспечения быстрой загрузки операционной системы и приложений.

Ноутбук также предлагает широкий набор портов для подключения различных периферийных устройств, включая Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2, 2x USB-A 3.2 Gen 1, слот для microSD, HDMI 3.2, DP 1.4, 2,5GbE и аудиоразъемы.

XMG PRO 16 Studio M24 также оснащён Wi-Fi 6E для скоростного подключения к сети, Bluetooth 5.3 для беспроводной связи с периферийными устройствами,.

XMG PRO 16 Studio M24 - это мощный и универсальный ноутбук, который идеально подходит для профессионалов, работающих с ресурсоемкими приложениями, и геймеров, которые хотят получить максимальную производительность.

Цена базовой конфигурации с RTX 4060, 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и SSD на 500 ГБ начинается от €1699 (примерно 170 000 рублей).