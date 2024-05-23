OPPO Enco R3 TWS получили стильный дизайн копирующий знаменитые Apple AirPods.

OPPO Enco R3 TWS - это новые беспроводные наушники, представленные компанией OPPO в качестве преемника популярной модели Enco R2. Эти наушники обещают множество улучшений и нововведений, делая их привлекательным выбором для аудиофилов и любителей качественного звука.

Enco R3 имеют стильный дизайн, напоминающий популярные Apple AirPods. Они также имеют стандарт защиты IPX4 от пыли и влаги, что делает их идеальными для любителей спорта и активного образа жизни.

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Наушники оснащены сенсорным управлением, что делает управление функциями быстрым и удобным. Они также поддерживают помощника Xiaobu, что добавляет удобства в повседневном использовании. За воспроизведение звука в Enco R3 отвечают 13,4 мм динамики с титановым покрытием, обеспечивая высокое качество звучания и пространственные звуковые эффекты.

Enco R3 также оснащены одним микрофоном с технологией искусственного шумоподавления, обеспечивая чистоту звука во время разговоров. Уникальная настройка звука "Purple Galaxy" улучшает вокальные характеристики, а режим игры с низкой задержкой делает их отличным выбором для геймеров. Кроме того, Enco R3 предлагают персонализированное всплывающее окно для пользователей серии Reno 12.

Кейс с аккумулятором ёмкостью 480 мАч обеспечивает до 35 часов работы без подзарядки. Каждый наушник оснащён аккумулятором ёмкостью 32 мАч, что гарантирует до 5,5 часов непрерывного использования. Наушники доступны в белом цвете по цене 299 юаней (примерно 4 000 рублей) и будут доступны для приобретения с 31 мая.