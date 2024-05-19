Компьютеры Huawei Qingyun W515x и W585x разрабатывались для использования в коммерческом секторе.

Компания Huawei представила свои новые настольные ПК - Qingyun W515x и W585x, сделав значительный шаг в развитии своей линейки ПК с внедрением процессора Kirin 9000C. Этот процессор имеет 8 ядер и 12 потоков он способен работать на частоте до 2,48 ГГц, обеспечивая высокую производительность для различных задач.

реклама

Анонс этих продуктов произошёл в контексте продолжающихся напряжённых отношений между США и Huawei, что привело к ограничениям использования китайским гигантом технологий из США, включая чипы Intel.

Модели Qingyun W515x и W585x разработаны для удовлетворения разнообразных потребностей пользователей. W515x доступен в нескольких конфигурациях: с 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и различными вариантами хранения данных. W585x оснащён только 8 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем ёмкостью 256 ГБ, представляя собой более бюджетный вариант по сравнению с W585.

Обе модели имеют встроенную графику, позволяющую выполнять повседневные задачи без дискретных видеокарт. Порты подключения хорошо продуманы: есть аудиоразъем 3,5 мм, порт USB-C и три порта USB-A 3.2 Gen 1. На задней панели устройств находятся дополнительные порты для аудио, VGA, HDMI, последовательный порт, четыре порта USB-A 3.2 Gen 1 и порт Ethernet RJ45.

Новые ПК поставляются с операционными системами KOS (Kirin OS) версии 2403 и UOS версии 1070, что свидетельствует о стремлении Huawei к интеграции своей программной экосистемы. Серия Qingyun от Huawei ориентирована на коммерческий сектор и предлагает широкий спектр продуктов, включая ноутбуки, планшеты, принтеры и интеллектуальные экраны.

Ранее в линейке Qingyun были модели B730 и B530 с процессорами Intel Core 12-го поколения под управлением Windows 11 Home или Professional. Переход к процессору Kirin 9000C в новых моделях подчёркивает стратегию Huawei по снижению зависимости от внешних поставщиков и расширению возможностей собственных технологий.





