Новая технология QD-LED в отличие от OLED не использует кадмий и исключает выгорание экрана.

Samsung Display продемонстрировала на мероприятии Display Week 2024 новую технологию отображения под названием QD-LED (светодиод с квантовыми точками). В настоящее время OLED является единственной коммерчески выгодной технологией самосветящихся дисплеев, но она страдает от множества проблем, таких как выгорание, старение и ограниченная яркость из-за использования органических материалов.

Существующие дисплеи с квантовыми точками используют фотолюминесценцию, что требует наличия источника света для улучшения цветопередачи. QD-LED объединяет в себе высокую эффективность самосветящихся дисплеев с превосходной точностью передачи цвета и широким цветовым диапазоном квантовых точек.

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Прототип панели QD-LED от Samsung имеет размер 18,2 дюйма, что идеально подходит для крупных ноутбуков, с разрешением 3200×1800 и плотностью пикселей 202PPI. Экологически чистая панель QD-LED от Samsung не содержит традиционных квантовых точек на основе соединений кадмия, а базируется на технологии без кадмия.