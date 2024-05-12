Плита Xiaomi MIJIA Smart Gas Stove S2 прошла 6 испытаний на герметичность газопровода, гарантируя безопасность пользователей.

Xiaomi расширила свою линейку бытовой техники выпуском умной газовой плиты MIJIA S2, которая сочетает в себе стильный дизайн и инновационные функции безопасности.

Плита MIJIA S2 оснащена мощными горелками. В режиме природного газа она может выдавать до 5200 Вт, а в режиме сжиженного газа - 4800 Вт. Благодаря латунной противопожарной крышке и обволакивающей конструкции тепло распределяется равномерно.

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Инновационный накопительный диск использует утолщённый материал и трёхмерную технологию смешивания кислорода, достигая термического КПД до 65%. Это означает, что плита потребляет меньше энергии при более эффективном нагревании.

Прецизионная ручка корпуса клапана с углом поворота 230 градусов позволяет точно регулировать огневую мощность в соответствии с различными кулинарными задачами. Это обеспечивает максимальный контроль над процессом приготовления, от кипения до обжаривания.

Плита MIJIA S2 разработана с учётом стандартов гигиены и удобства использования. Головку плиты и решётку для кастрюль можно снять для очистки, а панель из закалённого стекла легко протирается. Кроме того, плита автоматически поглощает масляный дым, создавая более комфортную и здоровую среду на кухне.

MIJIA S2 соответствует самым высоким стандартам безопасности. Она прошла шесть испытаний на герметичность газопровода и системы сгорания, обеспечивая надёжную работу. Плита также оснащена защитой от случайного возгорания, предотвращая несчастные случаи.

Умная газовая плита Xiaomi MIJIA S2 доступна в Китае по цене 849 юаней (примерно 11 000 рублей) на различных розничных платформах.