Realme GT 6T может похвастать хорошими характеристиками по приятной цене от 35 000 рублей.

Realme готовится выпустить на мировой рынок свой новый смартфон Realme GT 6T, который, по слухам, является улучшенной версией Realme GT Neo 6 SE. В преддверии официальной презентации в сети появились утечки о предполагаемой стоимости устройства.

Согласно информации, обнаруженной в приложении Realme, базовая версия GT 6T будет стоить 31 999 индийских рупий (примерно 35 000 рублей). Хотя конфигурация памяти для этой цены не уточняется, информатор Санджу Чоудхари предполагает, что речь идёт о модели с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной. Он также поделился информацией о других конфигурациях и их стоимости: 8 ГБ + 128 ГБ (UFS 3.1) – 29 999 индийских рупий (33 000 рублей), 12 ГБ + 256 ГБ – 33 999 индийских рупий (37 500 рублей) и 12 ГБ + 512 ГБ – 35 999 индийских рупий (40 000 рублей). Важно отметить, что эта информация неофициальная, и цены могут измениться к моменту выхода смартфона.

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Если Realme GT 6T действительно является преемником Realme GT Neo 6 SE, то можно ожидать, что он унаследует его характеристики. Предположительно, Realme GT 6T будет оснащён 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с высокой частотой обновления изображения 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит.



Производительность смартфона, вероятно, будет обеспечиваться мощным процессором Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5x и современным хранилищем UFS 4.0.



В плане фотовозможностей Realme GT 6T может похвастать основной камерой на 50 МП, основанной на сенсоре Sony IMX882 с оптической стабилизацией изображения (OIS). Дополнять её будет сверхширокоугольный сенсор на 8 МП. Фронтальная камера предположительно будет представлена 32-мегапиксельным сенсором Sony IMX615.



Ожидается, что Realme GT 6T будет оснащён батареей на 5500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью до 100 Вт, что позволит быстро восполнить заряд аккумулятора.



Realme пока не раскрывает всех подробностей о Realme GT 6T, однако по уже просочившимся данным можно понять, что смартфон станет серьёзным конкурентом в своём классе.