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Zerox852
Xiaomi выпустила умный дверной замок Smart Door Lock с технологией сканирования подкожных вен
Xiaomi отказалось от устаревшей технологии сканирования отпечатков пальцев в пользу более точной технологии распознавания вен на пальцах рук.

Xiaomi представила свой новейший интеллектуальный дверной замок, Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein Version, при разработке которого отказались от традиционного сканера отпечатков пальцев в пользу более передовой и безопасной технологии распознавания вен на пальцах рук.

Технология распознавание вен считается более надёжной, чем сканирование отпечатков пальцев, поскольку она использует уникальный рисунок вен под поверхностью кожи. Версия Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein имеет чрезвычайно низкий коэффициент ошибок 0,0001%, что в 10 раз ниже, чем у сканера отпечатков пальцев (0,001%).

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Помимо распознавания вен, замок также предлагает и другие способы открытия, включая NFC, пароль, Bluetooth и физический ключ. 

Новая технология распознает рисунок вен менее чем за секунду и как утверждает производитель со временем улучшается, что делает её подходящей для пользователей всех возрастов.

Безопасность остаётся главным приоритетом для Xiaomi. Поэтому новинка оснащена бесшумным механизмом блокировки, системой сигнализации и возможностью удалённого мониторинга состояния блокировки через фирменное приложение Xiaomi.

Замок легко интегрируется в экосистему умного дома Xiaomi через HyperOS, что позволяет управлять им с помощью голосовых команд или других совместимых устройств. Кроме того, его аккумулятор отличается длительным сроком службы, который, как утверждается, составляет целый год на одном заряде.

В настоящее время Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein Version доступен для предварительного заказа в Китае по привлекательной цене 1299 юаней (примерно 17 000 рублей). Пока неизвестно, планирует ли Xiaomi представить этот умный дверной замок на мировом рынке.

#xiaomi #умный дверной замок #smart door lock
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Xiaomi выпустила умный дверной замок Smart Door Lock с технологией сканирования подкожных вен
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