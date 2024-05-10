Keychron V4 Max предлагает покупателям интересные характеристики по низкой цене 6 500 рублей.

Keychron внезапно порадовала своих поклонников новым продуктом - механической клавиатурой V4 Max, которая стала частью линейки V Max и предлагает три режима настройки. Эта компактная клавиатура с 60% раскладкой доступна по цене от 69 долларов США (примерно 6 500 рублей) и обещает удобство при наборе текста благодаря специальной конструкции, пластине для устойчивости и материалам, поглощающим звук.

Клавиатура предлагает несколько способов подключения: беспроводной 2,4 ГГц, Bluetooth и проводной два приёмника 2,4 ГГц обеспечивают широкую совместимость с внешними устройствами. Пользователи могут выбирать из трёх типов переключателей Jiadalong Jupiter (тактильный, линейный или тактильный с выступом) и прочных двойных колпачков клавиш OSA PBT для настройки.

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Частота опроса до 1000 Гц обеспечивает плавный отклик, а совместимость QMK/VIA позволяет полностью настраивать раскладку клавиатуры. V4 Max также поддерживает переключение между макетами Windows и macOS.

Аккумулятор ёмкостью 4000 мАч обеспечивает длительное питание. Keychron предлагает две модели: комплект V4M-Z2 для полной настройки и клавиатуру V4M-B1 с предустановленными переключателями и колпачками клавиш.

Дата запуска V4 Max остаётся неизвестной, но ожидается, что она поступит в продажу в ближайшее время.