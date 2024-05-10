MSI представляет RTX 4070 Ti SUPER Shadow 3X - первую видеокарту из новой линейки Shadow. Благодаря архитектуре NVIDIA Ada Lovelace и 16 ГБ памяти GDDR6X, она обеспечивает высокую производительность в играх.

MSI вновь радует своих фанатов выпуская видеокарту RTX 4070 Ti SUPER Shadow 3X, первой из линейки Shadow. Этот продукт обещает потрясающую производительность благодаря новейшей архитектуре NVIDIA Ada Lovelace и выдающимся характеристикам, способным обеспечить высокую скорость в играх.

Серия Shadow отличается от популярной серии Ventus своим тёмно-коричневым цветовым оформлением, обещая более изысканный и стильный внешний вид для ценителей эстетики.

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RTX 4070 Ti SUPER Shadow 3X оснащена внушительными 8448 ядрами CUDA, 16 ГБ памяти GDDR6X и частотой Boost 2640 МГц, что гарантирует плавную работу даже в самых требовательных играх. Благодаря трём портам DisplayPort 1.4a и одному HDMI 2.1a, пользователи получают возможность настроить подключение к нескольким мониторам с высоким разрешением.

Несмотря на то, что информация о различиях между сериями Shadow и Ventus пока ограничена, выпуск RTX 4070 Ti SUPER Shadow 3X свидетельствует о возможном расширении линейки видеокарт MSI для удовлетворения различных потребностей пользователей. Ожидается, что в ближайшем будущем компания представит более детальные характеристики серии Shadow, раскрывая все её особенности и преимущества.

Новая модель обещает стать конкурентоспособной на рынке благодаря сочетанию передовых технологий и стильного дизайна.