Acer TravelLite разрабатывался специально для путешественников и поездок в командировку, поэтому имеет набор всех необходимых для этого функций.

Acer выпустила новый бюджетный ноутбук Acer TravelLite, предназначенный для путешественников, которым нужна портативность и надёжность.

Acer TravelLite — это тонкий и лёгкий ноутбук весом всего 1,34 кг, что делает его идеальным для пользователей, которые часто находятся в разъездах. Несмотря на свою портативность, ноутбук прочен благодаря алюминиевому корпусу и соответствует военному стандарту MIL-STD 810H, что обеспечивает его устойчивость к ударам и вибрациям.

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TravelLite оснащён 14-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD, обеспечивающим чёткое и яркое изображение. Антибликовое покрытие уменьшает отражения, обеспечивая комфортное использование даже в условиях яркого освещения. Влагонепроницаемая клавиатура с подсветкой и трекпад со сканером отпечатков пальцев обеспечивают удобную и безопасную работу. Встроенная веб-камера формата FHD со шторкой конфиденциальности обеспечивает конфиденциальность во время видеоконференций.

Под капотом новинки расположился чипсет Intel Core i5 12-го поколения в сочетании с графикой Intel Iris Xe, обеспечивая высокую производительность для повседневных задач и многозадачность. Ноутбук поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти и оснащён твердотельным накопителем ёмкостью 1 ТБ для хранения данных.

Acer TravelLite предлагает два варианта аккумуляторов: 3-элементный литий-ионный аккумулятор ёмкостью 36 Втч и 4-элементный литий-ионный блок ёмкостью 49 Втч, обеспечивая длительное время автономной работы. Клиенты могут выбрать между адаптерами мощностью 45 и 65 Вт для оптимальной зарядки. Для подключения ноутбук оснащён Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB 3.2 Type-A и USB 3.2 Type-C.

Acer TravelLite доступен в интернет-магазине бренда по стартовой цене 34 990 рупий (примерно 38 000 рублей).