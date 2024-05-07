Несмотря на свои компактные размеры Corsair ONE i500 получил впечатляющие характеристики.

Corsair представила обновлённую версию своего компактного и мощного настольного ПК ONE i500. Несмотря на свой уменьшенный размер, на 30% меньше, чем у стандартного настольного компьютера, ONE i500 оснащён компонентами высшего уровня, что делает его привлекательным для требовательных геймеров и создателей контента.

Сердцем ONE i500 стал процессор Intel Core i9-14900K, который обеспечивает исключительную производительность для игр, потоковой передачи и других ресурсоемких задач. Он дополняется видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090, обеспечивающей потрясающую графику и плавный игровой процесс даже в самых требовательных играх.

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Чтобы поддерживать оптимальную производительность, ONE i500 оснащен передовой системой жидкостного охлаждения, которая эффективно рассеивает тепло от процессора и видеокарты. Это гарантирует, что система остаётся прохладной и стабильной даже при длительных нагрузках.

ONE i500 заключён в прочный алюминиевый корпус с передними панелями из натурального дерева, доступного в двух вариантах отделки: клен и орех. Корпус также включает в себя настраиваемую RGB-подсветку и сенсорный светодиод на задней панели, который подсвечивает порты для удобства использования в условиях низкой освещённости.

Для обеспечения чистоты и простоты обслуживания ONE i500 оснащён пылевыми фильтрами с магнитным креплением, которые легко снимаются и чистятся. Эти фильтры помогают предотвратить накопление пыли внутри корпуса, что исключает перегрев и снижение производительности.

В дополнение к своим впечатляющим аппаратным компонентам, ONE i500 также оснащён новейшей памятью DDR5 и твердотельным накопителем NVMe емкостью 2 ТБ. Это обеспечивает быструю загрузку, отзывчивую работу и достаточно места для хранения файлов и приложений. Система также поддерживает обновления до 192 ГБ оперативной памяти и 24 ТБ встроенной памяти, что позволяет пользователям настраивать её в соответствии со своими потребностями.

Модель ONE i500, доступная непосредственно в интернет-магазине Corsair, начинается с 4699,99 долларов США (примерно 440 000 рублей) и поставляется в двух цветовых вариантах: светло-сером со светлым деревом или тёмно-сером с тёмным деревом. Обе конфигурации включают в себя 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельный накопитель M.2 ёмкостью 2 ТБ.