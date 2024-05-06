Samsung G60SD получил инновационные технологии продлевающие срок службы монитора.

Компания Samsung анонсировала свой новейший игровой монитор Samsung G60SD, предназначенный для внутреннего рынка Китая. Монитор имеет диагональ 27 дюймов, разрешение 2K (2560 x 1440), удивительно высокую частоту обновления изображения 360 Гц и время отклика всего 0,03 мс, обеспечивая плавное и реалистичное изображение.

Samsung G60SD оснащён технологией QD-OLED, которая позволяет отображать более 1 миллиарда цветов и охватывать 99% цветовой гаммы DCI-P3. Монитор обладает высоким коэффициентом контрастности 1 000 000:1 и поддерживает контент HDR10, включая игры с HDR10.

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Для решения проблемы выгорания экрана Samsung внедрила инновационное решение с пульсирующими тепловыми трубками и интеллектуальным управлением температурой монитора. Его элегантный ультратонкий дизайн с антибликовым покрытием и настраиваемым турбинным световым кольцом на задней панели делают его не только функциональным, но и стильным.

Samsung G60SD оборудован различными портами, включая два порта HDMI 2.1, один порт DP 1.4 и два порта USB 3.0, что обеспечивает широкие возможности подключения. В настоящее время монитор доступен для предварительного заказа в Китае по цене 6999 юаней (приблизительно 92 000 рублей).

Samsung G60SD сочетает в себе технологичность, стильный дизайн и долговечность по приемлемой цене. Он может привлечь внимание не только геймеров но и профессиональных работников которым требуется монитор с высокой контрастностью и точным отображением цветовой гаммы.