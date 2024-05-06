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Компания Samsung анонсировала свой новейший игровой монитор Samsung G60SD, предназначенный для внутреннего рынка Китая. Монитор имеет диагональ 27 дюймов, разрешение 2K (2560 x 1440), удивительно высокую частоту обновления изображения 360 Гц и время отклика всего 0,03 мс, обеспечивая плавное и реалистичное изображение.
Samsung G60SD оснащён технологией QD-OLED, которая позволяет отображать более 1 миллиарда цветов и охватывать 99% цветовой гаммы DCI-P3. Монитор обладает высоким коэффициентом контрастности 1 000 000:1 и поддерживает контент HDR10, включая игры с HDR10.
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Для решения проблемы выгорания экрана Samsung внедрила инновационное решение с пульсирующими тепловыми трубками и интеллектуальным управлением температурой монитора. Его элегантный ультратонкий дизайн с антибликовым покрытием и настраиваемым турбинным световым кольцом на задней панели делают его не только функциональным, но и стильным.
Samsung G60SD оборудован различными портами, включая два порта HDMI 2.1, один порт DP 1.4 и два порта USB 3.0, что обеспечивает широкие возможности подключения. В настоящее время монитор доступен для предварительного заказа в Китае по цене 6999 юаней (приблизительно 92 000 рублей).
Samsung G60SD сочетает в себе технологичность, стильный дизайн и долговечность по приемлемой цене. Он может привлечь внимание не только геймеров но и профессиональных работников которым требуется монитор с высокой контрастностью и точным отображением цветовой гаммы.