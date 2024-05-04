Lenovo Lecoo N2721U предлагает потенциальным покупателям высокое качество изображения и исключительную четкость.

Lenovo выпустила в Китае свой новейший игровой монитор Lecoo N2721U, предлагающий сочетание впечатляющих характеристик и доступной цены.

Lecoo N2721U оснащается 27-дюймовым дисплеем 4K (3840 x 2160 пикселей) с частотой обновления изображения 160 Гц. IPS-панель обеспечивает время отклика GtG в оттенках серого 1 мс, сводя к минимуму размытость и двоение изображения. Монитор также имеет 10-битную глубину цвета, 98% охват цветовой гаммы DCI-P3 и пиковую яркость 400 нит. Эти характеристики обеспечивают исключительную чёткость, плавную визуальную динамику и точную цветопередачу.

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N2721U поддерживает технологию AdaptiveSync, которая синхронизирует частоту обновления монитора с частотой кадров устройства вывода, устраняя разрывы изображения. Интеллектуальные функции разделения экрана PIP/PBP позволяют одновременно отображать контент с двух разных источников на разделённом экране.

Монитор поставляется с прочной подставкой, поддерживающей наклон. Это позволяет пользователям настраивать угол обзора для максимального комфорта.

N2721U оснащён двумя интерфейсами: DisplayPort 1.4 и двумя портами HDMI 2.1. Это обеспечивает высокоскоростную передачу данных и универсальное подключение к различным устройствам ввода.

Lenovo Lecoo N2721U Gaming Monitor можно приобрести по стартовой цене 1599 юаней ( примерно 21 тыс.рублей). В настоящее время нет подробной информации о глобальной доступности монитора, но ожидается, что впоследствии он появится на других рынках.

Lenovo Lecoo N2721U — это высокопроизводительный игровой монитор, который предлагает исключительное качество изображения, усовершенствованные игровые функции, эргономичный дизайн и доступную цену. Он идеально подходит для геймеров и профессионалов, которым нужен монитор, обеспечивающий потрясающие визуальные эффекты и плавный игровой процесс.