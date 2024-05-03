Серия JBL Authentics состоит из трех моделей Authentics 200, 300 и 500 копирующих дизайн культовой колонки JBL L100 1970-х годов.

JBL официально презентовала в Индии новую линейку динамиков JBL Authentics, отдавая дань уважения культовому динамику JBL L100 1970-х годов. Серия Authentics включает в себя три модели: Authentics 200, 300 и 500, каждая из которых воплощает классический дизайн совмещённый с современными технологиями.

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Все модели Authentics имеют алюминиевую рамку, корпус из искусственной кожи и классическую решётку Quadrex, которая стала визитной карточкой оригинального L100. Эти динамики разработаны для обеспечения исключительного качества звука, предлагая мощные басы, чёткие средние частоты и детальные высокие частоты.

Среднеразмерный Authentics 300 идеально подходит для любителей музыки в пути. По заверениям производителя колонка обеспечивает до 8 часов прослушивания музыки и оснащена поддержкой как Wi-Fi, так и Bluetooth, что позволяет пользователям наслаждаться музыкой не только в помещении, но и на открытом воздухе.

Для домашнего прослушивания подойдёт Authentics 500 которая предлагает захватывающий опыт благодаря технологии Dolby Atmos, которая создаёт 270 Вт мощного 3.1-канального звука. Колонка оснащена тремя высокочастотными динамиками, тремя среднечастотными и мощным сабвуфером, направленным вниз, обеспечивая чёткий и насыщенный звук.

Младший представитель линейки Authentics 200 предлагает мощный стереозвук и множество вариантов подключения, включая Bluetooth, Wi-Fi и Ethernet. Его высокочастотные динамики, полнодиапазонный низкочастотный динамик и пассивный излучатель обеспечивают усиленные басы.

Все модели Authentics могут взаимодействовать с голосовыми помощниками Amazon и Google, а также предоставляют возможность осуществлять потоковую передачу через AirPlay, Spotify Connect и другие популярные сервисы.

JBL уделяет большое внимание экологичности, и динамики Authentics не являются исключением. Они изготовлены из переработанных материалов и упакованы с помощью сертифицированной FSC бумаги и соевых чернил.

Динамики JBL Authentics доступны только в чёрном цвете и их можно приобрести в крупных розничных магазинах. Цены варьируются от 39 999 рупий (примерно 45 000 рублей) для Authentics 200 до 79 999 рупий (примерно 90 000 рублей) за Authentics 500.