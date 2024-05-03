LG OLED evo C4 предлагает превосходное качество изображения и все передовые технологии воспроизведения видео.

LG выпустила в Китае свой новейший телевизор LG OLED evo C4, предлагающий исключительное качество изображения и передовые технологии.

LG OLED evo C4 доступен в широком диапазоне размеров экрана, от компактного 42-дюймового до впечатляющего 77-дюймового. Это позволяет пользователям выбрать идеальный размер для своих конкретных потребностей и пространства. В будущем ожидается выпуск ещё более крупной 83-дюймовой модели.

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В основе LG OLED evo C4 лежит OLED-экран с разрешением 4K и частотой обновления изображения 120 Гц. Он имеет четыре сертификата, подтверждающих низкий уровень синего света, отсутствие мерцания и отсутствие бликов. Это гарантирует комфортный просмотр и снижает нагрузку на глаза. Кроме того, телевизор оснащён четырьмя интерфейсами HDMI 2.1 для подключения игровых консолей и других устройств.

LG OLED evo C4 оснащён технологией синхронизации изображения AMD и поддерживает Nvidia. Переменная частота обновления (VRR) достигает 144 Гц, обеспечивая плавный и захватывающий игровой процесс. Звуковая система поддерживает объёмный звук 9.1.2, Dolby Vision и Dolby Atmos, создавая захватывающую звуковую среду. Оптимизатор игр позволяет настраивать параметры звука через меню настроек качества звука.

LG OLED evo C4 оснащается новейшей версией чипа декодирования 9 Gen7, который обеспечивает значительные улучшения по сравнению с традиционными телевизорами. Производительность искусственного интеллекта повышена в 1,5 раза, улучшение изображения — в 4,5 раза, а скорость обработки — в 2,2 раза. Телевизор использует искусственный интеллект для настройки звука и изображения. Технология динамического отображения тонов повышает глобальную контрастность и оттенки серого изображения посредством покадрового анализа.

Новые OLED-телевизоры LG оснащены функцией улучшения качества изображения HDR и работают под управлением операционной системы WebOS. LG обещает до четырёх обновлений операционной системы в течение пяти лет, гарантируя, что телевизор останется актуальным в течение многих лет.

LG OLED evo C4 уже доступен в Китае по следующим ценам:

• 42 дюйма: 8 499 юаней (110 000 рублей)

• 48 дюймов: 9 499 юаней (122 000 рублей)

• 55 дюймов: 12 499 юаней (160 000 рублей)

• 65 дюймов: 17 999 юаней (231 000 рублей)

• 77 дюймов: 25 499 юаней (328 000 рублей)