Новое обновление для ChatGPT снижает вероятность утечки конфиденциальной информации пользователей.

OpenAI выпустила обновление для ChatGPT, которое предоставляет пользователям больше возможностей для обеспечения конфиденциальности.

Ранее пользователи, которые не соглашались предоставлять свои данные разговоров для обучения ChatGPT, не могли получить доступ к своей истории чатов. Новое обновление снимает это ограничение, позволяя всем пользователям просматривать свои прошлые взаимодействия с ИИ независимо от их предпочтений в отношении предоставления данных. OpenAI также заявила, что пользовательские соглашения не изменились и остаются в силе.

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Для обсуждения деликатных тем или просто для случаев, когда пользователи не хотят, чтобы их разговоры записывались, введена новая функция "временного чата". Разговоры в этом режиме не сохраняются в истории чата, обеспечивая полностью конфиденциальный способ взаимодействия с ChatGPT.

Обновление уже доступно в веб-версии ChatGPT и скоро будет доступно в мобильном приложении.

Это обновление станет важным шагом в развитии ChatGPT. Оно предоставляет пользователям контроль над своими данными и конфиденциальностью, что делает ChatGPT более удобным и безопасным инструментом для широкого круга пользователей.