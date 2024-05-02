реклама
OpenAI выпустила обновление для ChatGPT, которое предоставляет пользователям больше возможностей для обеспечения конфиденциальности.
Ранее пользователи, которые не соглашались предоставлять свои данные разговоров для обучения ChatGPT, не могли получить доступ к своей истории чатов. Новое обновление снимает это ограничение, позволяя всем пользователям просматривать свои прошлые взаимодействия с ИИ независимо от их предпочтений в отношении предоставления данных. OpenAI также заявила, что пользовательские соглашения не изменились и остаются в силе.
реклама
Для обсуждения деликатных тем или просто для случаев, когда пользователи не хотят, чтобы их разговоры записывались, введена новая функция "временного чата". Разговоры в этом режиме не сохраняются в истории чата, обеспечивая полностью конфиденциальный способ взаимодействия с ChatGPT.
Обновление уже доступно в веб-версии ChatGPT и скоро будет доступно в мобильном приложении.
Это обновление станет важным шагом в развитии ChatGPT. Оно предоставляет пользователям контроль над своими данными и конфиденциальностью, что делает ChatGPT более удобным и безопасным инструментом для широкого круга пользователей.