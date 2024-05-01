Мини-светодиодные телевизоры Hisense доступны в четырех размерах: 65, 75, 85 и 100 дюймов.

Hisense официально презентовала свою долгожданную серию мини-светодиодных телевизоров E8N Pro, представленных в рамках партнёрства с фильмом «Черный миф: Вуконг». Предварительные заказы телевизоров начались ранее в этом месяце, а теперь они доступны для покупки в 4 размерах: 65 дюймов, 75 дюймов, 85 дюймов и 100 дюймов.

Серия телевизоров E8N Pro оснащается чипом качества изображения Xinchip AI Pro, который использует передовые алгоритмы ИИ для оптимизации качества изображения в различных условиях просмотра. Этот чип обеспечивает глубокое шумоподавление, повышение чёткости картинки и адаптацию к окружающему освещению, гарантируя, что каждая сцена отображается с оптимальным балансом света, цвета и чёткости.

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100-дюймовая модель имеет впечатляющие 2592 мини-светодиодные перегородки, обеспечивающие точный контроль подсветки для улучшения глубины и детализации изображения.

Все телевизоры E8N Pro поддерживают разрешение 4K с максимальной частотой обновления изображения 144 Гц и интерполяцией движения 288 Гц, обеспечивая плавное и чёткое изображение, идеально подходящее для динамичных игр и фильмов. Они также имеют высокую яркость до 5000 нит и широкий цветовой охват 95% DCI-P3, обеспечивая яркие и реалистичные цвета.

Специально для геймеров в телевизоры встроены множество игровых функций, включая совместимость с основными игровыми консолями, специальный режим «Черный миф: Вуконг», поддержку Dolby Vision Gaming, GAME MEMC и FreeSync Premium.

Новинки оснащаются системой объёмного звучания кинематографического уровня 2.1.2, состоящей из 9 больших звуковых блоков и сверхглубокого сабвуфера мощностью 25 Вт. Эта система поддерживает Dolby Vision, Dolby Atmos и звуковой движок Hi-Sound Pro, создавая захватывающую и иммерсивную звуковую среду.

Телевизоры E8N Pro имеют обсидиановый экран с ультранизким коэффициентом отражения и сверхтонким интегрированным дизайном, который обеспечивает точную цветопередачу под различными углами обзора.

Цены разнятся в зависимости от размера:

• 65-дюймовая модель: 7099 юаней (95 тыс.рублей)

• 75-дюймовая модель: 9499 юаней (125 тыс.рублей)

• 85-дюймовая модель: 12999 юаней (170 тыс.рублей)

• 100-дюймовая модель: 22 999 юаней (305 тыс.рублей)