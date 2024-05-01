Xiaomi предлагает к покупке портативный аккумулятор большой емкости с технологией быстрой зарядки по цене 2100 рублей.

Xiaomi расширяет свою линейку продуктов выпуская новый портативный блок питания емкостью 20 000 мАч.

В рамках своей стратегии расширения продуктовой линейки компания презентовала новый блок питания со встроенным кабелем питания. Представленное устройство предлагает ряд преимуществ и доступно по привлекательной цене.

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Новый блок питания Xiaomi имеет впечатляющую ёмкость 20 000 мАч, что позволяет несколько раз полностью зарядить большинство смартфонов. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт при зарядке портативного аккумулятора и двустороннюю быструю зарядку мощностью 30 Вт при зарядке сторонних устройств от блока питания.

Одной из отличительных особенностей этого блока питания является встроенный кабель USB-C. Это обеспечивает удобство зарядки без необходимости использования дополнительных кабелей. Кроме того, он оснащается двумя портами USB-C и USB-A, что такая конфигурация позволяет заряжать до трёх устройств.

Xiaomi Power Bank выпускается в двух цветовых вариантах исполнения: светло-кофейном и космическом синем. Его закруглённый корпус из поликарбоната и АБС-пластика гарантирует удобный захват и надёжную защиту при падении аккумулятора. Устройство также соответствует авиационным стандартам, что делает его безопасным для перевозки в самолётах.

Xiaomi Power Bank емкостью 20 000 мАч в настоящее время доступен для покупки в Китае по цене 159 юаней (приблизительно 2100 рублей).