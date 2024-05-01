Новый телевизор от Huawei получил ЖК-экран и размерность 55, 65 и 75 дюймов.

Huawei представила новый телевизор Smart Vision 4 SE, оснащённый впечатляющим набором функций. Одной из наиболее примечательных особенностей стала встроенная камера с разрешением Full HD и диафрагмой F2.2. Эта камера открывает новые возможности, включая видеозвонки, караоке и даже игры, напоминающие легендарную EyeToy для PlayStation.

Телевизор выпускается в трёх размерах: 55, 65 и 75 дюймов. Все модели оснащены ЖК-экранами, полностью отображающими цветовое пространство BT.709. Стандартная частота обновления экрана составляет 60 Гц, но с помощью специальной технологии её можно увеличить вдвое до 120 Гц.

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Яркость телевизора варьируется от 240 кд/м2 для самой маленькой модели до 280 кд/м2 для более крупных моделей. Это означает, что отображение HDR-контента может не соответствовать высоким ожиданиям потенциальных покупателей.

В качестве операционной системы используется фирменная HarmonyOS 4.2, а объем внутренней памяти составляет 32 ГБ. Встроенная звуковая система состоит из двух динамиков, дополненных двумя входами HDMI, USB-портом и антенным входом. Также имеется оптический аудиовыход, а подключение к сети осуществляется через Wi-Fi или Ethernet.

На данный момент Smart Vision 4 SE доступен только на внутреннем рынке Китая по начальной цене около 322 евро (примерно 32 000 рублей). Глобальный релиз маловероятен.