Инновационный робот в точности копирует движения человека и может ходить по любой поверхности без чей-либо помощи.

«Тяньгун» (Tiangong) - это робот-гуманоид, который был представлен Пекинским инновационным центром человекоподобных роботов. Робот способен бегать со скоростью до 6 километров в час, что стало значительным достижением в области робототехники. Это первый в мире полностью электрический робот-гуманоид, способный бегать как человек.

Сам Tiangong имеет вес 43 кг при росте 163 см. Его лёгкая конструкция и низкий центр тяжести обеспечивают стабильность во время бега. Робот оснащён различными датчиками для визуального восприятия, инерциальным измерительным блоком и датчиками трёхмерного зрения, что позволяет ему ориентироваться в окружающей среде. Кроме того, у него есть шестимерные датчики силы для точной обратной связи по силе воспроизводимых движений.

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Для обучения навыкам движения «Тяньгуна» использует метод "Обучение с прогнозированием подкрепления и имитацией на основе памяти состояний". Этот метод помог роботу двигаться естественно и адаптироваться к различным ситуациям.

Разработчики подчёркивают открытость и расширяемость своего детища, что позволяет использовать различные функциональные модули и интерфейсы связи. Это делает его адаптивным для различных сценариев применения.

Tiangong продемонстрировал свою способность перемещаться по склонам и лестницам без контроля извне, а также адаптироваться к изменяющейся среде. Его ловкость позволяет ему регулировать походку при столкновении с препятствиями или неровной местностью.

Разработка «Тяньгун» открывает новые возможности для использования роботов-гуманоидов во многих областях, таких как поисково-спасательные операции, реагирование на стихийные бедствия и в промышленности. Несмотря на то, что требуются дальнейшие исследования и разработки, Tiangong стал обнадёживающим шагом в направлении создания универсальных и адаптируемых роботов в будущем.