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Zerox852
Samsung возродила бренд Galaxy C с выпуском смартфона Galaxy C55
Samsung Galaxy C55 получил интересные характеристики и необычный дизайн.

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После прекращения производства серии C в 2016 году Samsung неожиданно представила Galaxy C55 на китайском рынке. Этот смартфон среднего класса отличается рядом уникальных особенностей.

Galaxy C55 — первый смартфон Samsung с задней панелью из натуральной кожи премиум-класса. Кожа украшена прошитым рисунком и доступна в цветовых вариантах "Красочный оранжевый" и "Стильный чёрный". Благодаря размерам 163,9 х 76,5 х 7,8 мм и весу 180 грамм телефон удобно держать в руке.

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На задней панели Galaxy C55 расположена мощная 50-мегапиксельная основная камера с оптической (OIS) и цифровой (VDIS) стабилизацией изображения. Это обеспечивает съёмку стабильных видео с разрешением до 4K. В дополнение к основной камере есть 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельная макрокамера. Для селфи и видеозвонков устройство оснащено 50-мегапиксельной фронтальной камерой.

Galaxy C55 предлагает функцию записи двойной камерой, позволяющую одновременно записывать видео с задней и передней камер. Кроме того, функция "Вырезать объект" позволяет пользователям легко отделять и редактировать объекты от фона, открывая новые творческие возможности при редактировании и обмене фотографиями.

Galaxy C55 оснащён впечатляющим 6,7-дюймовым дисплеем FHD+ Super AMOLED+ с ультратонкими рамками. Дисплей поддерживает частоту обновления до 120 Гц, обеспечивая плавную прокрутку и игровой процесс, а также пиковую яркость до 1000 нит, что обеспечивает отличную видимость даже при ярком солнечном свете.

Galaxy C55 оснащён мощным аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, что обеспечивает длительное время автономной работы. Кроме того, телефон поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью до 45 Вт, что позволяет пользователям быстро заряжать аккумулятор и оставаться продуктивными или развлекаться в течение более длительного времени.

Samsung Galaxy C55 доступен исключительно на китайском рынке. О его выпуске на других рынках пока не сообщалось.

#samsung #смартфон #смартфон 2024 #смартфон samsung #смартфон galaxy
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