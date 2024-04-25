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Zerox852
Флагманский смартфон Xiaomi 15 получит Snapdragon 8 Gen 4 и 50-мегапиксельный телеобъектив
Xiaomi 15 обещает стать серьезным конкурентом на рынке флагманских смартфонов.

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Согласно утечке от известного информатора Digital Chat Station, Xiaomi в настоящее время тестирует новые камеры для своей флагманской линейки следующего поколения. Есть мнения, что серия Xiaomi 15 получит новый 50-мегапиксельный перископический сенсор, обеспечивающий превосходные возможности оптического зума. Источник также намекнул на возможный телеобъектив с большим увеличением, что позволит пользователям делать чёткие снимки удалённых объектов.

Помимо улучшений камеры, серия Xiaomi 15, как сообщается, будет оснащена чипсетом Qualcomm SM8750. Предполагается, что это кодовое название для SoC Snapdragon 8 Gen 4, что делает Xiaomi одним из первых брендов, внедряющих новейшие флагманские процессоры. Snapdragon 8 Gen 4 обещает значительное повышение производительности и энергоэффективности, что обеспечит пользователям более плавную и отзывчивую работу.

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В соответствии с предыдущими утечками, Xiaomi 15, вероятно, сохранит 6,36-дюймовый плоский дисплей, обеспечивающий яркие и чёткие изображения.

Также ожидается, что линейка будет оснащена ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей, что обеспечит быструю и безопасную разблокировку смартфона.

Ожидается, что серия Xiaomi 15 будет представлена примерно в конце текущего года. Хотя Xiaomi ещё не подтвердила никаких подробностей, эти утечки дают нам представление о том, чего можно ожидать от грядущей флагманской линейки. Если эти слухи подтвердятся, серия Xiaomi 15 может стать серьёзным конкурентом на рынке флагманских смартфонов, предлагая пользователям передовые технологии камер, исключительную производительность и удобные функции.

#смартфон #смартфон 2024 #смартфон xiaomi
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