Xiaomi в очередной раз порадовала своих фанатов, выпустив робот-пылесос S10 со всеми передовыми технологиями по приемлемой цене.

Xiaomi недавно представила ряд новых продуктов на мероприятии Smarter Living 2024 в Индии, включая робот-пылесос S10.

Робот-пылесос Xiaomi S10 оснащён передовой системой лазерной навигации, которая позволяет ему сканировать и создавать карты дома на 360 градусов. Это позволяет ему эффективно избегать препятствий в радиусе сканирования 8 метров. Кроме того, робот-пылесос оснащён несколькими датчиками, которые помогают ему распознавать сложные условия и предотвращать столкновения или застревание.

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S10 обладает мощностью всасывания 4000 Па и предлагает четыре варианта всасывания: бесшумный, стандартный, сильный и турбо. Он имеет пылесборник объёмом 300 мл и выполняет уборку зигзагообразными и Y-образными узорами для тщательной и эффективной очистки.

Пользователи могут управлять различными функциями S10 и получать к ним доступ через приложение Xiaomi Home. Кроме того, робот-пылесос поддерживает Google Assistant и Alexa для управления голосом.

Xiaomi S10 — это мощный и интеллектуальный робот-пылесос, который эффективно очищает дома и квартиры. Его передовая система навигации и датчики гарантируют, что он может убирать даже в самых сложных условиях.

Xiaomi S10 будет доступен для предварительного заказа в Индии с 29 апреля по цене 19 999 рупий (примерно 22 тыс.рублей).