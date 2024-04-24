Управляющий директор Huawei заявил , что автомобили компании дешевле 3,9 млн.рублей продаются в убыток и Wenjie M5 получивший множество интеллектуальных систем не стал исключением.

Управляющий директор Huawei и генеральный директор Consumer BG Ю Чэндун заявил, что высокотехнологичные «умные» автомобили компании стоимостью менее 300 000 юаней (примерно 3,9 млн. рублей) продаются с убытком. Это финансовое напряжение объясняется значительными инвестициями в исследования и разработки, особенно в технологии интеллектуального вождения.

Чтобы продемонстрировать свои последние достижения в этой области, Huawei анонсировала предстоящий выпуск Wenjie M5. Презентация автомобиля подчеркнула несколько ключевых особенностей, направленных на улучшение впечатлений от вождения.

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Wenjie M5 будет отличаться стильным внешним видом. Он также обещает превосходные впечатления от вождения благодаря интеллектуальным помощникам водителю и комплексным мерам безопасности.

Центральным элементом возможностей автомобиля стала фирменная передовая интеллектуальная система вождения Huawei ADS 2.0, которая претерпела значительные обновления. Среди новых функций — Smart Driving Pilot NCA, который предлагает адаптацию авто при вождении на различных типах дорог.

Одним из заметных улучшений стала способность системы адаптироваться ко всем городским дорогам, автомагистралям и сельским маршрутам в любой стране, без необходимости полагаться на сверхточные карты. Это стало возможным благодаря интеграции сети GOD (Общее обнаружение препятствий) и технологии RCR (Road Cognition & Reasoning) 2.0, что позволило достичь впечатляющего уровня распознавания типов препятствий 99%. Кроме того, система самостоятельно анализирует сложные дорожные условия, что способствует общему повышению качества вождения.

Wenjie M5 — это новейшее предложение от Huawei в области автомобилей с интеллектуальными помощниками, которое демонстрирует приверженность компании разработке передовых технологий вождения. Благодаря стильному дизайну, улучшенным функциям и передовым системам безопасности Wenjie M5 стремится установить новый стандарт для высокотехнологичных «умных» автомобилей.