Необычное расположение клавиш соответствует естественному положению рук при наборе текста.

Keychron, известный производитель механических клавиатур, выпустил на китайском рынке свою новую клавиатуру — Keychron V10 Max. Клавиатура продаётся по цене 498 юаней (примерно 7 тыс. рублей) и отличается уникальным набором функций.

V10 Max имеет раскладку Alice на 75%, которая включает в себя функциональные клавиши и ручку в левом верхнем углу. Раскладка Alice разделена и имеет изогнутый дизайн, который соответствует естественной дуге набора текста. Эта уникальная раскладка снижает нагрузку на руки и запястья во время длительных сеансов набора текста, что делает её популярной среди офисных работников.

реклама

Клавиатура использует конструкцию с прокладкой, которая уменьшает шум при наборе текста и обеспечивает приятные ощущения при наборе текста. Keychron также включает в себя звукопоглощающую пену и двойные колпачки для клавиш из ПБТ для дополнительного комфорта и долговечности.

V10 Max предлагает обширные возможности настройки. Пользователи могут выбирать из множества колпачков клавиш и переключателей. Клавиатура совместима с Windows и Mac и поддерживает популярное программное обеспечение для настройки, такое как QMK и VIA, позволяя пользователям программировать макросы и создавать собственные уникальные раскладки.

Новинка имеет несколько возможных способов подключения как по беспроводной сети 2,4 ГГц, так и по Bluetooth 5.1. Соединение 2,4 ГГц обеспечивает частоту опроса 1000 Гц, что обеспечивает сверхнизкую задержку. Bluetooth 5.1 позволяет одновременно подключаться к трём устройствам.

V10 Max оснащена фирменными механическими переключателями Gateron Jupiter от Keychron. Эти предварительно смазанные переключатели имеют срок службы до 80 миллионов нажатий клавиш и уникальный тактильный эффект, аналогичный популярным переключателям Panda. Клавиатура также оснащена светодиодной подсветкой RGB.

Клавиатура оснащена разъёмами с возможностью горячей замены, что позволяет пользователям самостоятельно легко устанавливать или заменять переключатели. Печатная плата поддерживает как 3-контактные, так и 5-контактные механические переключатели MX.

За питание отвечает большой аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, обеспечивающий до 225 часов работы в беспроводном режиме с выключенной подсветкой. Клавиатура поставляется в чёрном цвете, изготовлена из АБС-пластика.