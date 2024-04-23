Россия в первом квартале 2024 года поставила в КНР зерно на 125 миллионов долларов, увеличив объемы продаж почти всех зерновых культур.

Согласно данным предоставленным китайской таможней, за первый квартал 2024 года Китай закупил у России зерна на рекордные 125 миллионов долларов.

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Экспорт российской пшеницы в Китай вырос в 12 раз, достигнув отметки в 15,8 миллиона долларов. Однако Китай уменьшил закупки этой зерновой культуры 18% по сравнению с данными за 2023 год. Крупнейшим экспортёром пшеницы в Китай остаётся Австралия, несмотря на снижение поставок зерна из этой страны с 955 до 536 миллионов долларов.

Закупки российского ячменя увеличились в 8 раз, достигнув рекордных 60 миллионов долларов. Вместе с этим общий объем поставок ячменя в Страну восходящего солнца увеличился вдвое. Примечательно, что Австралия и тут смогла занять первое место, обогнав Канаду.

Импорт овса из России за январь-март вырос в 2,7 раза, составив 14,7 миллиона долларов, а гречки - в 3,3 раза, достигнув 20,1 миллиона долларов.

Кукуруза стала единственной культурой, поставки которой сократились. Снижение составило в 4 раза, до 13,6 миллиона долларов. Но в целом импорт кукурузы в Китае сократился всего на 16. В этом случае главным поставщиком культуры стала Бразилия, продав Китаю кукурузы на 1,6 миллиарда долларов, обогнав США с поставками на 260 миллионов долларов.

По мнению эксперта в сфере промышленности Леонида Хазанова, возможной причиной резкого снижения поставок кукурузы в Китай стал повышенный спрос на зерновую культуру со стороны других азиатских стран, таких как Турция, Иран и Вьетнам. Также не отрицается факт увеличения потребления кукурузы внутри страны.

Увеличение поставок других зерновых культур, таких как пшеница, ячмень, овес и гречка, может быть связано с ростом спроса со стороны Китая и усилиями России по диверсификации экспорта зерна.

Стоит отметить, что рост поставок российского зерна в Китай имеет большое значение для обеих стран. Для России это возможность увеличить экспортные доходы и укрепить позиции на мировом рынке зерна. Для Китая это возможность обеспечить стабильные поставки продовольствия и снизить зависимость от других поставщиков.