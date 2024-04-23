Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
Россия поставила в Китай зерно на рекордную сумму в $125 млн
Россия в первом квартале 2024 года поставила в КНР зерно на 125 миллионов долларов, увеличив объемы продаж почти всех зерновых культур.

реклама

Согласно данным предоставленным китайской таможней, за первый квартал 2024 года Китай закупил у России зерна на рекордные 125 миллионов долларов. 

реклама

Экспорт российской пшеницы в Китай вырос в 12 раз, достигнув отметки в 15,8 миллиона долларов. Однако Китай уменьшил закупки этой зерновой культуры 18% по сравнению с данными за 2023 год. Крупнейшим экспортёром пшеницы в Китай остаётся Австралия, несмотря на снижение поставок зерна из этой страны с 955 до 536 миллионов долларов.

Закупки российского ячменя увеличились в 8 раз, достигнув рекордных 60 миллионов долларов. Вместе с этим общий объем поставок ячменя в Страну восходящего солнца увеличился вдвое. Примечательно, что Австралия и тут смогла занять первое место, обогнав Канаду. 

Импорт овса из России за январь-март вырос в 2,7 раза, составив 14,7 миллиона долларов, а гречки - в 3,3 раза, достигнув 20,1 миллиона долларов. 

Кукуруза стала единственной культурой, поставки которой сократились. Снижение составило в 4 раза, до 13,6 миллиона долларов. Но в целом импорт кукурузы в Китае сократился всего на 16. В этом случае главным поставщиком культуры стала Бразилия, продав Китаю кукурузы на 1,6 миллиарда долларов, обогнав США с поставками на 260 миллионов долларов.

По мнению эксперта в сфере промышленности Леонида Хазанова, возможной причиной резкого снижения поставок кукурузы в Китай стал повышенный спрос на зерновую культуру со стороны других азиатских стран, таких как Турция, Иран и Вьетнам. Также не отрицается факт увеличения потребления кукурузы внутри страны. 

Увеличение поставок других зерновых культур, таких как пшеница, ячмень, овес и гречка, может быть связано с ростом спроса со стороны Китая и усилиями России по диверсификации экспорта зерна. 

Стоит отметить, что рост поставок российского зерна в Китай имеет большое значение для обеих стран. Для России это возможность увеличить экспортные доходы и укрепить позиции на мировом рынке зерна. Для Китая это возможность обеспечить стабильные поставки продовольствия и снизить зависимость от других поставщиков.

#россия #россия 2023 #россия и китай #россия и кнр
Источник: ria.ru
+
Написать комментарий (0)
ВС РФ используют старую тактику постановки дыма, чтобы скрыть передвижение техники от дронов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Армия РФ начала применять обновлённую «Герань-2» – дрон-камикадзе стал ещё более точным и опасным
+
Шольц предупредил промышленников Германии о скором отказе от сжигания ископаемого топлива
5
Weichai Power представила самый эффективный дизельный двигатель в истории
3
Россия совместно с Республикой Беларусь начала масштабное расширение железнодороной инфраструктуры
5
2 функции One UI 6.1, которые продлят срок службы вашего аккумулятора
+
ВМС Франции в рамках испытаний нанесли синхронный удар двумя ракетами по одной цели
1
Samsung признала проблему в One UI 6.1 и готова бесплатно заменить дисплеи на Galaxy S21/22
2
Blackview Hero 10 станет самым дешевым складным смартфоном в мире
+
Глава военной разведки Израиля покинет пост из-за атаки ХАМАС 7 октября 2023 года
1
Bloomberg: Немецкие специалисты проявляют высокую заинтересованность в работе на ВПК Германии
+
Студент Эксетерского университета сравнил обращение в ВУЗе с допросом Штази
1
Лазерный двигатель для подводных лодок китайских ученых сможет обеспечить им сверхзвуковые скорости
2
Южная Корея наращивает производство авиадвигателей для истребителей
2
Появились данные о всех номерах колец Samsung Galaxy Ring
+
В Литве заменят все части газопровода с русскоязычными надписями
1
Солдаты ВСУ обнаружили российского робота, одновременно мешавшего работе ПВО и глушившего дроны
+
Новая функция Google Drive для Android позволяет быстрее находить файлы
+
Подешевевшие акции NVIDIA потянули за собой ценные бумаги многих азиатских поставщиков
1
GALAX выпустила однослотовую RTX 4060 Ti MAX с турбинным охлаждением
1
Nvidia и Microsoft инвестируют в ИИ для разработки лекарств
+

Популярные статьи

11 программ, которые стоит установить на игровой ПК и ноутбук после установки Windows в 2024 году
22
Цены на видеокарты в Европе тают вместе с последним снегом – почему видеокарты в РФ не дешевеют
31
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
282
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
24
Catizen - игра в Telegram c инвестициями от TON Foundation и партнёрством с Xiaomi
3
Игры на Xbox в России — мошеннические схемы и бан аккаунтов
18
Итоги гоночного уик-энда 20-21 апреля
3
Как разогнать видеокарту и повысить производительность в играх с помощью ASUS GPU Tweak III
16
Сборка ретро-ПК - часть 2: серверный Pentium Pro 200 в десктопном исполнении
47
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
14

Сейчас обсуждают

cibershot
21:29
Память надо считать только зеленым, ведь им ее зажимает куртка. На амд ее всегда хватает
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
prison5800
21:19
Под игры стоит kingston fury renegate 2tb и xpg gaming s5 512gb под систему, хватает с запасом и скорость отличная
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
Анатолий Аникин
21:12
Вкладывать можно сколько угодно много, но без ресурсов, эти вложения выльются в пшик. На ряд компонентов Китай имеет эксклюзив уже сейчас. И взять их попросту негде.
Nvidia, Microsoft и Oracle анонсировали многомиллиардные инвестиции в экономику Японии
Анатолий Аникин
21:06
Зачем писать бредятину? Производство давно уже работает у нас. Ну нет у нас техпроцесса 5 мкм, но его нет и у Китая.
Китай сократил прямые поставки автомобилей и оборудования в Россию на 15%
Китя
21:02
Лучше скажи рад что у тебя всего 12Gb видео памяти и как лучи в играх на максималках. а то что показал. Уже писал что Nvidia это таже компания что МММ даешь деньги лучи потом. Вот такое наипалово уже ...
Стоит ли доверять статистике Steam, и почему ничего более точного у геймеров пока нет
Johnny Milliard
21:02
Уж тогда лучше взять ASUS TUF GAMING на b450 - не микроатх, да и на тыщу дешевле в снд.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
Твой Хозяин
21:01
массово берут... весь гейклуб взял, понятно что для вас это и есть "все люди"
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Дед Мороз
20:49
Есть спрос значит
Южная Корея наращивает производство авиадвигателей для истребителей
Сергей Козлов
20:41
"Актуальные" новинки - это порты с консолей что ле? Нормальной мульти-платформе пока 8 Гб хватает. Эллен ринг, Лорды, Ремнант 2, Киберпанк...
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
beltar
20:39
У меня есть помимо SSD под винду 3 HDD, суммарным объемом 6 Тб. Основная масса твоих тестовых игр прекрасно будет работать с HDD, если только не стоит задачи именно диск тестировать. Грузиться только ...
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем