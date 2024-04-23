Китайский экспорт указанных товаров в Россию в апреле снизился на 15% по отношению к марту 2023-го.

В марте Китай сократил прямые поставки автомобилей и производственного оборудования в Россию. Согласно статистике Главного таможенного управления КНР, в апреле китайский экспорт таких товаров в Россию снизился на 15% по сравнению с мартом прошлого года. До этого последний раз снижение по данной категории продукции фиксировалось в декабре 2022 года — на 11% к декабрю 2021 года.

РБК подчёркивает, что возможной причиной снижения товарооборота стало давление со стороны США. В декабре Вашингтон объявил о введении санкций против банков, через которые Россия осуществляет сделки по закупке определённых товаров. В результате часть китайских банков ввела ограничения на приём платежей от российских клиентов.

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Однако Министерство экономического развития России подчёркивает, что сотрудничество с Китаем демонстрирует положительную динамику. Министерство считает, что делать выводы о состоянии торговых отношений между двумя странами на основании сравнения месячных показателей внешней торговли преждевременно.

Тем не менее, снижение поставок машин и оборудования из Китая в Россию может иметь негативные последствия для российской экономики. Машины и оборудование являются важными компонентами для многих отраслей промышленности, включая строительство, производство и транспорт. Снижение поставок этих товаров может привести к замедлению экономического роста и росту цен на внутреннем рынке.

В долгосрочной перспективе снижение поставок из Китая может также привести к зависимости России от других поставщиков. Это может сделать российскую экономику более уязвимой для внешних потрясений и увеличить стоимость импорта.

Правительству России необходимо предпринять шаги для диверсификации источников поставок машин и оборудования, чтобы снизить зависимость от Китая. Это может включать в себя налаживание отношений с другими странами-экспортерами, такими как Индия, Турция и Вьетнам. Кроме того, правительство может предпринять шаги для поддержки отечественного производства, чтобы уменьшить зависимость от импорта.