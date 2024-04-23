Redmi Buds 5A оснащены 12-миллиметровым динамическим драйвером и активным шумоподавлением до 25 дБ по цене менее 2000 рублей.

Xiaomi пополнила свою линейку аудиоустройств новыми бюджетным наушниками— Redmi Buds 5A. Эти наушники присоединяются к линейке Redmi Buds 5, выпущенным ранее в этом году, и предлагают аналогичный дизайн, но с некоторыми сокращениями в характеристиках и функциях.

Redmi Buds 5A имеют классическую конструкцию вкладышей со стержнем и силиконовыми насадками для надёжной и удобной посадки. Наушники имеют защиту от воды и пыли по стандарту IPX4, а их зарядный футляр — по стандарту IP54.

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Несмотря на доступную цену, Redmi Buds 5A оснащены 12-миллиметровым динамическим драйвером, который обеспечивает достойное качество звука. Для улучшения звучания наушники оснащены активным шумоподавлением (ANC) глубиной до 25 дБ, которое эффективно отфильтровывает нежелательные шумы. Кроме того, имеется функция шумоподавления во время разговоров, обеспечивающая кристально чистое качество звука. Для тех, кто не хочет терять связь с окружением, предусмотрен режим прозрачности.

Redmi Buds 5A используют новейшую технологию Bluetooth 5.4 для стабильного и надёжного подключения к смартфонам и другим устройствам. Они также поддерживают функцию Google Fast Pair, которая позволяет быстро и легко подключить наушники к совместимым устройствам после открытия зарядного футляра.

Время автономной работы Redmi Buds 5A также впечатляет. Встроенный аккумулятор ёмкостью 440 мАч в зарядном футляре обеспечивает до 30 часов воспроизведения музыки. Сами наушники оснащены аккумуляторами ёмкостью 34 мАч, которые обеспечивают до 5 часов прослушивания на одном заряде.

Redmi Buds 5A поступят в продажу 29 апреля по доступной цене 1499 рупий (примерно 1700 рублей). Они будут доступны в чёрном и белом цветах.