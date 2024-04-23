Кроссовер BYD Hiace 07 EV получил BYD God's Eye и стал очередным технологическим прорывом китайского автопрома.

В Пекине компания BYD представила свой новый электромобиль - BYD Hiace 07 EV, который поразил не только своим элегантным дизайном, но и передовыми технологиями. Инспирированный "морской эстетикой" и современными формами, этот автомобиль сочетает стиль и функциональность.

Особенности Hiace 07 EV включают в себя роскошный интерьер с различными вариантами кожаной обивки и инновационный центральный экран управления. Водители оценят удобство проекционного дисплея HUD и элегантность хрустального селектора переключения передач.

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Производительность Hiace 07 EV впечатляет разнообразием вариантов привода, мощных двигателей и различных конфигураций аккумуляторов. Система iTAC и усовершенствованные системы подвески обеспечивают плавное и отзывчивое управление на дороге.

Имея варианты двух- и полноприводных моделей, водители могут выбирать между двигателями мощностью от 160 до 230 кВт. Варианты аккумуляторов включают 80,640 кВтч или 71,808 кВтч, обеспечивая впечатляющий запас хода до 610 км.

Безопасность для Hiace 07 EV стоит на первом месте, поэтому он оснащается высокотехнологичной интеллектуальной системой вождения "God's Eye". Эта система предлагает широкий спектр интеллектуальных функций, таких как удержание полосы движения и распознавание дорожных знаков, обеспечивая безопасный и комфортный опыт вождения.

BYD God's Eye - это передовая интеллектуальная система помощи водителю, которая представляет собой все самое лучшее в области технологий безопасности и помощи транспортным средствам. Она обеспечивает комплексное решение для интеллектуального вождения на уровне систем автомобиля, повышая безопасность и удобство вождения.

BYD Hiace 07 EV - это не просто электромобиль, это новый этап в эволюции автомобилей, демонстрирующий приверженность BYD к устойчивым транспортным решениям. Его инновационные функции и стильный дизайн делают его привлекательным выбором для тех, кто ценит современные технологии и комфорт при вождении.