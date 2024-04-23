Новинка от iQOO обещает решить проблему перегрева мобильных телефонов .

iQOO, суббренд Vivo, анонсировал выпуск своего первого устройства с магнитным рассеиванием тепла, который запланирован на 24 апреля в 19:00 по китайскому времени. Этот инновационный продукт был разработан для решения проблемы перегрева мобильных устройств во время длительного использования в требовательных приложениях и играх. Новая клипса весит всего 69 грамм и имеет толщину 19,9 мм. Она доступна в двух цветах: белом и чёрном. Поддерживается совместим со множеством смартфонов всех популярных мировых брендов.

Это не первое устройство iQOO в области охлаждения мобильных устройств. В 2023 году они представили два вентилятора Cooler Back Clip 2 и более мощный Cooler Back Clip 2 Pro. Обычная версия Clip 2 оснащается охлаждающим листом TEC, который, по заявлениям, способен снизить температуру телефона на 30 градусов. Clip 2 Pro имеет более мощный охлаждающий чип, пластину из меди и предлагает на выбор три скорости вращения вентилятора с RGB-подсветкой, обеспечивая максимальное снижение температуры до 35 градусов. Оба устройства позволяют производить подзарядку во время использования.

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Улучшенный магнитный кулер, хотя детали о нем все ещё остаются под секретом, предположительно будет предлагать более эффективное и устойчивое положение вентилятора по сравнению с прошлыми моделями. Способ крепления на магниты существенно облегчит процесс установки и снятия без необходимости использования зажимов. Анонс этого продукта совпадает с предстоящим релизом смартфонов серии iQOO Z9 24 апреля, где ожидается выпуск трех моделей: iQOO Z9, iQOO Z9x и iQOO Z9 Turbo.

С учётом нового устройства для охлаждения и перспективных моделей телефонов серии iQOO Z9, вентилятор iQOO явно ориентирован на мобильных геймеров, которые ценят высокую производительность без перегрева устройства. Вопрос о том, насколько эффективно магнитная клипса будет охлаждать устройства по сравнению с серией Clip 2, остаётся открытым, однако она обещает быть более портативным и универсальным вариантом решения проблемы перегрева для геймеров.