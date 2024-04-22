В скором времени представят новые смартфоны Huawei Nova 13, Honor 200, Vivo S19 и Oppo Reno 12.

В июне этого года крупные китайские компании Huawei, Honor, Vivo и Oppo готовятся вступить в ожесточённое соревнование в сегменте смартфонов среднего класса, представив новые устройства в этой категории.

Намечается конкурентная битва между смартфонами Nova 13, Honor 200, Vivo S19 и Reno 12. Утечка информации в конце февраля открыла ключевые характеристики моделей Reno 12 и Reno 12 Pro, но не упомянула чипсеты, на которых они работают. Свежая утечка на китайском форуме Weibo раскрыла информацию о том, что смартфон Reno 12 будет использовать чипсеты Dimensity 8300 и Dimensity 9200 Plus.

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По новой утечке, Reno 12 получит экран с разрешением 1080p, а у Pro-версии - 1,5K. Оба телефона получат микрокривизну экрана по всем четырём сторонам. Также утверждается, что у Reno 12 средняя рамка будет пластиковая задняя панель стеклянная, в смартфон будет устанавливаться основной модуль камеры на 50 мегапикселей с 2-кратным оптическим зумом для портретной съёмки в хорошем качестве. Оба устройства поддерживают технологию быстрой зарядки мощностью до 80 Вт.

Помимо этого, сообщается о работе компании над Oppo Pad 3 на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3, а также о планах на выпуск новой пары наушников. График запуска этих новинок совпадает с линейкой Reno 12.

Также известно, что Huawei готовит к выпуску свою модель Nova 13, которая, по предварительным данным, будет оснащена процессором Kirin 9000E или Kirin 9000L. Ожидается, что смартфон получит AMOLED-экран с высоким разрешением и частотой обновления 120 Гц. Подробности о камере и других характеристиках пока не раскрываются, но Huawei обещает представить новые технологии в области фотосъемки и обработки изображений.

Серия смартфонов Honor 200 также обещает быть интересной. Пока нет точной информации о характеристиках устройства, но учитывая ранее представленные модели Honor, можно ожидать качественный дисплей, продвинутую камеру и производительную аппаратную начинку.

Vivo S19, как сообщается из утечек, будет оснащён процессором Snapdragon 888 Plus или Snapdragon 8 Gen 1. Ожидается, что устройство получит большой AMOLED-экран с высоким разрешением и частотой обновления 120 Гц. Камера Vivo S19 также должна порадовать пользователей продвинутыми функциями и возможностями для создания высококачественных фотографий и видео.

Таким образом, июнь этого года обещает быть насыщенным для рынка смартфонов среднего класса, где компании Huawei, Honor, Vivo и Oppo представят свои новинки, готовые завоевать внимание потребителей своими передовыми технологиями и функционалом.